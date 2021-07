Capitão e cabo da PM morrem em acidente na AM-010

MANAUS - O capitão da Polícia Militar do Amazonas, Márcio da Silva Santana, 49, e o cabo Vando Tinoco Cavalcante, 37, morreram durante a madrugada deste domingo (11) após sofrerem um grave acidente na rodovia AM-010, via que liga Manaus ao município de Rio Preto da Eva.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar do Amazonas, o trio estava trafegando pelo km 115 da estrada, em um carro modelo Kwid branco de placa PHM5677, quando o veículo acabou colidindo com uma carreta vermelha tipo prancha de placa NOR 8447, que estava parada na via com problemas mecânicos.

Com o acidente, o carro foi parar debaixo da carreta. Os policiais morreram na hora. Uma terceira vítima, identificada como Telciane Silva de Souza, foi levada para o hospital Municipal de Rio Preto da Eva, mas em seguida, foi transferida para um hospital em Manaus por causa da gravidade do quadro.

Por meio de nota, a Polícia Militar a corporação prestou condolências aos colegas de farda. "A Polícia Militar se solidariza com os familiares e amigos, pedindo conforto a seus corações e forças para transformar a dor da perda em esperança em esperança. Transmitimos nossos mais profundos sentimentos".

A corporação informou também que mais informações sobre o caso serão divulgadas após a conclusão do laudo da Perícia Técnica da Polícia Civil do Amazonas.

Confira a nota completa



É com grande pesar e consternação que a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), informa o falecimento do CAP PM MÁRCIO DA SILVA SANTANA, 49 anos, do efetivo do CENTRO DE SUPRIMENTO – CS e CB PM VANDO TINOCO CAVALCANTE, 37 anos, do efetivo do 1° GRUPAMENTO DE POLÍCIA MILITAR (GPM) - ALVARÃES, na madrugada de hoje (11/07/2021 - domingo), em decorrência de um acidente de trânsito na rodovia AM-010 no KM 115. Mais informações somente após a conclusão do laudo da Perícia Técnica da Polícia Civil do Amazonas. A Polícia Militar se solidariza com os familiares e amigos, pedindo conforto a seus corações e forças para transformar a dor da perda em esperança. Transmitimos nossos mais profundos sentimentos. “Polícia Militar do Amazonas, Servir e Proteger!



