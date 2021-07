Computadores de escolas podem ser usados para inscrição no Enem

MANAUS - Pensando em motivar os estudantes da rede pública estadual a participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) vai promover, nesta segunda-feira (12) o “Dia D para o Enem”. Serão disponibilizados computadores a internet das escolas para os alunos realizarem as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições se encerram na quarta-feira (14).



Em 2021, a rede pública estadual de ensino está atendendo mais de 60 mil estudantes do 3º ano do Ensino Médio, que são o público alvo da mobilização. Além de permitir a utilização dos recursos tecnológicos, também estarão disponíveis servidores da educação para auxiliar no ato da inscrição. A ideia é que o auxílio aos estudantes seja intensificado nesta reta final das inscrições.

O objetivo, segundo a secretária Executiva Adjunta de Gestão da Capital, Arlete Mendonça, é garantir que mais estudantes tenham acesso ao exame, que é uma das principais formas de acesso às universidades públicas. "Estamos com foco em 100% dos nossos estudantes de 3º ano, mas também vamos auxiliar todos que quiserem participar. Nossas escolas estão, desde o início das inscrições, autorizadas a fazer esse trabalho", destacou.

No interior, para alcançar ainda mais servidores e alunos, a secretária Executiva Adjunta de Gestão do Interior, Ana Maria Araújo, autorizou a liberação das redes de internet para a comunidade nas escolas do Ensino Mediado. "Desde o início das inscrições estamos com o sinal do Ensino Mediado liberado para que a inscrição seja feita na própria comunidade, já que, muitas vezes, a escola é o único espaço com internet", explicou a secretária.

Mobilização

Desde o dia 30 de junho, quando começaram as inscrições, tanto as escolas da capital quanto as do interior estão trabalhando para garantir o acesso dos estudantes da rede pública estadual ao exame.

Após esta segunda-feira (12), as escolas continuarão à disposição para auxiliar todos que tiverem interesse em participar. A ideia é que o auxílio aos estudantes seja intensificado nesta reta final das inscrições.

Documentos

Para concluir a inscrição, os candidatos precisam ter em mãos os documentos de identidade, CPF, informações do endereço completo (nome da rua, bairro, número e CEP). Além disso, é necessário também telefones e e-mails válidos.



Os alunos que precisarem de atendimento devem realizar a solicitação no momento da inscrição e informar as condições que motivam o pedido.

Os participantes que se identificam e querem ser reconhecidos socialmente pela sua identidade de gênero (participante transexual, travesti ou transgênero) podem solicitar o tratamento pelo nome social, no período de 19 a 23 de julho, pela Página do Participante.

