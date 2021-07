Vacinação contra Covid em Manaus será só para 2ª dose até quarta (14)

MANAUS - Durante os dias 12 , 13 e 14/7, próxima segunda, terça e quarta-feira, a aplicação de primeira dose das vacinas contra a covid-19 será interrompida. Os sete pontos estratégicos não funcionarão. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) fará o atendimento às pessoas que estão no prazo de segunda dose em unidades de saúde do município. Na última sexta-feira, 9, quando foram aplicadas 41.672 doses, a Prefeitura de Manaus ultrapassou a marca de um milhão de pessoas vacinadas, esgotando o estoque para o início do ciclo de imunização

" Na última sexta-feira, quando começamos a vacinar o público a partir dos 20 anos, tivemos uma resposta muito positiva da população, com mais de 40 mil pessoas em nossos pontos de vacinação. E isso acabou por zerar o nosso estoque de primeiras doses. Mas estamos aguardando novas remessas nos próximos dias, para que possamos retomar o atendimento. Até lá, seguiremos com a segunda dose para que cada vez mais pessoas estejam, de fato, protegidas de complicações que a Covid-19 possa causar " Shádia Fraxe, Secretária titular da Semsa

Até sexta-feira, foram aplicadas 1.331.602 doses, sendo 991.785 primeiras (CoronaVac/Butantan, AstraZeneca/Oxford e Pfizer/BioNTech) e 24.301 doses únicas da vacina da farmacêutica Janssen. Com isso, Manaus tem 74% do total de população vacinável, a partir dos 18 anos, com a primeira dose; 24% com a segunda dose; e 2% com dose única. Na capital, 26% da estimativa de público a ser vacinado, já concluíram o esquema vacinal.

Confira os locais para receber a segunda dose nos dias 12, 13 e 14/7:

ZONA SUL

UBS Nilton Lins

Av. Prof. Nilton Lins, 3.259 - Flores

Clínica da Família Dr. Antônio Reis

Rua São Lázaro, s/nº - São Lázaro

ZONA NORTE

UBS Balbina Mestrinho

Rua Maj. Silvério J. Nery, 170 - Cidade Nova

UBS Sálvio Belota

Rua Samambaia, 786 - Santa Etelvina

ZONA OESTE

UBS Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº - Compensa II

UBS Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/nº - Glória

ZONA LESTE

UBS Gebes Medeiros

Avenida Pirarucu, 100 - Jorge Teixeira

UBS Alfredo Campos

Avenida Cosme Ferreira, s/nº - Zumbi dos Palmares





