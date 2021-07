Comunidade da Sharp ganhará residencial do Prosamim+ em Manaus

Prosamim+

Em Manaus, o Prosamim+ vai representar a continuidade das intervenções e requalificações iniciadas pelo Governo do Amazonas nas bacias do 40, Educandos e São Raimundo, deslocando o eixo das intervenções, pela primeira vez, para a Zona Leste de Manaus, no bairro Armando Mendes. Nas próximas etapas, o programa terá as intervenções estendidas a municípios do interior do Estado.

O Prosamin+ inicia em setembro com os processos de reassentamento, seguidos do início das obras em janeiro de 2022, com previsão de conclusão da primeira Quadra Habitacional e dos primeiros parques urbanos em fevereiro de 2023 e a conclusão de todas as intervenções do programa em maio de 2025.