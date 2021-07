Fiscalização de obras em Manaus aumentam no primeiro semestre

Em junho de 2021, a GFO fez 58 notificações por obras irregulares na capital, aplicando 41 embargos, 11 multas e sete interdições | Foto: Divulgação / Implurb

Manaus - Apesar das restrições em razão do controle e prevenção contra a pandemia da Covid-19, de janeiro a junho deste ano, foram aplicados 602 termos pela Gerência de Fiscalização de Postura (GFP), contra 448 registrados em todo o ano passado, pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

No primeiro semestre de 2021, a fiscalização municipal de posturas no controle urbano, feita pela Prefeitura de Manaus , teve aumento de 34,3%, comparada a todo o ano de 2020.

Em relação a autos de infração emitidos, o acréscimo foi de 51,8%, com 41 multas de janeiro a junho de 2021, contra 27 do ano passado. O mês de junho teve 186 termos, sendo 107 notificações, sete multas e um embargo.

Nos primeiros seis meses do ano, a Gerência de Fiscalização de Obras (GFO) fez 589 termos, o equivalente a 86% de todo o ano de 2020, quando foram contabilizadas 684 notificações. As multas tiveram um incremento de 25,7%: 44 este ano e 35 de janeiro a dezembro do ano anterior.

Em junho de 2021, a GFO fez 58 notificações por obras irregulares na capital, aplicando 41 embargos, 11 multas e sete interdições.

Intervenções

Há uma série de intervenções urbanas em projeto pela Prefeitura de Manaus para estimular a regularização e promover o conceito de mobilidade ativa, com implantação de calçadas regulares, desde o piso, até mobiliários instalados de forma correta, atendendo a largura de passeio, regularidade de nível e tipo de piso utilizado, especialmente para Pessoas com Deficiência (PcDs) e Pessoas com Mobilidade Reduzida (PMRs), como idosos, grávidas, mulheres com carrinhos de bebê.

A falta de consciência de uma parcela da população contribui para o não cuidado e preservação.

*Com informações da assessoria

