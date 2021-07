FUnATI lança Guia Básico de Atenção à Pessoa Idosa

FUnATI lança Guia Básico | Foto: FUnATI

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), lança o Guia Básico da Rede de Atenção à Pessoa Idosa para auxiliar na busca de informações voltados a saúde, cidadania e demais serviços de orientação para o público idoso.

O material será disponibilizado no site da instituição no formato e-book e também será distribuído para toda a rede de saúde e proteção aos idosos do estado do Amazonas.

A construção do Guia foi organizada pelo Programa de Saúde Social da Policlínica Gerontológica da FUnATI.

A iniciativa surgiu da necessidade de melhor orientar os alunos e usuários da policlínica durante a pandemia, os quais ficaram isolados e passaram a buscar informações por meio do TeleSaúde da FUnATI.

Entre os temas abordados, estão as ferramentas e recursos que podem auxiliar o idoso no enfrentamento da Covid-19 e onde buscar os atendimentos em casos suspeitos, serviços de saúde e assistência social oferecidos pela Policlínica Gerontológica da FUnATI, bem como orientá-los sobre direitos sociais, benefícios do Governo, medidas de prevenção de contágios de síndromes gripais, rede de assistência médica voltada para os idosos, informações sobre SOS funeral, auxílios, denúncias de violência contra a pessoa idosa e outras informações requisitadas por esta faixa etária.

O Guia estará sujeito a ajustes decorrentes da sua utilização prática e das modificações do cenário epidemiológico, podendo sofrer alterações conforme novos conhecimentos acerca da doença forem divulgados.

A versão atualizada do guia estará disponível no site da FUnATI, www.funati.com.br , ou poderá ser requisitado pelo fale conosco da FUnATI (92) 98204-5390 via WhatsApp.

" A população idosa do Amazonas é cada vez mais crescente. Hoje somamos mais de 308 mil idosos no estado, com isso gera a demanda por atendimentos e serviços cada vez mais especializados. O guia traz esclarecimento de serviços públicos tanto para os idosos quanto para os profissionais e familiares que atuam neste ramo. " Dr. Euler Esteves Ribeiro, reitor da FUnATI

De acordo com a Coordenadora da Policlínica, Vanusa Nascimento, os idosos apresentam dificuldade para encontrar informações unificadas de serviços voltados para esta fase de vida.



" Recebemos uma alta demanda de dúvidas vinda dos nossos alunos durante o período de isolamento social. Os idosos passaram a buscar informações não só apenas de saúde, mas também sobre a rede de atendimento de direitos sociais e de cidadania. Acreditamos que o guia será um norte para dar atenção a este público. " Vanusa Nascimento, Coordenadora da Policlínica

Guia Básico da Rede de Atenção à Pessoa Idosa

*Em Tempo com informações da assessoria

