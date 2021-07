Moradores se reúnem e tapam buracos de ruas em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo - A falta de infraestrutura em Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros da capital) se tornou o maior problema para os habitantes do município. Por conta disso, a população figueiredense se revoltou com a falta de asfaltamento e vem realizando serviços de “tapa-buraco” para amenizar o problema das principais ruas do município.

Cidade turística, Presidente Figueiredo recebe milhares de pessoas mensalmente, mesmo assim a prefeitura municipal, nos sete meses de gestão, não buscou atender os pedidos dos moradores, que ficam cada vez mais decepcionados.



O descaso com as vias gerou tanto descontentamento que os moradores se reuniram para realizar o serviço, que a prefeitura se nega a fazer. Em protesto, um mototaxista, que trafega pelas vias do bairro Galo da Serra diariamente, realizou um ‘tapa-buraco’ com a finalidade de tentar diminuir o problema da área. Logo após ele divulgar nas redes sociais o trabalho feito, a prefeitura tentou melhorar a situação das vias e realizou um serviço paliativo colocando mais terra nos buracos, o que piorou a situação e deixou os moradores mais revoltados.

Mototaxista realizou um ‘tapa-buraco’ pelas vias do bairro Galo da Serra | Foto: Divulgação

Redes sociais

Como forma de chamar a atenção do serviço público, os cidadãos estão usando as suas redes sociais para reivindicar e questionar a situação de Presidente Figueiredo.



Diversas ruas de Presidente Figueiredo estão esburacadas, o que causa transtorno para os moradores | Foto: Divulgação

Em uma postagem, uma internauta questiona a falta de atitude da prefeita Patrícia Lopes (MDB) com os problemas da cidade.

" E nós estamos como? Tirando onda com o paliativo da prefeitura de Presidente Figueiredo. Essa vergonha é no débito ou no crédito, Prefeita Patrícia Lopes? " , questiona uma internauta

O morador da área, Carlos Almeida, de 48 anos, diz estar revoltado com a situação da região.

" Não fiz parte desse grupo[de tapa-buraco], mas eu vi bem de perto, isso é uma vergonha. Eu nunca vi alguma autoridade explicar para nós, o porquê até hoje nada foi asfaltado. Como isso está acontecendo? Nem se justificar eles não querem. Eu não entendo, tenho pena de quem passa nessas ruas todos os dias para trabalhar, a situação está difícil " Carlos Almeida, morador da área

Falta de resposta

A equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Presidente Figueiredo, mas não recebeu nenhuma posição sobre os problemas mencionados até o fechamento desta edição.

