Em Presidente Figueiredo, moradores reclamam do “lixão” a céu aberto

Presidente Figueiredo - O ‘lixão’ a céu aberto destinado ao despejo irregular de resíduos sólidos, localizado no quilômetro 4, estrada que liga Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros da capital) ao Distrito de Balbina, foi aberto pela própria prefeitura municipal e prejudica há anos os moradores.

Morando próximos ao lixão, a população da comunidade Nova Aliança reclama do mau cheiro, dos restos de alimentos jogados pelo chão que atraem urubus, das péssimas condições do quilômetro 4, além da vergonha de morar em uma área ‘esquecida’ pelo poder público.

Conforme os moradores, a comunidade também é conhecida como “Ramal do Lixão” em Presidente Figueiredo, por ser a região que recebe todo o lixo da cidade. Em torno de 50 famílias vivem na comunidade, o que totaliza uma média de 200 pessoas. Durante o dia, urubus sobrevoam a região e crianças brincam próximos aos resíduos contaminados.

Não houve um plano para que os resíduos da cidade fossem despejados no local de maneira adequada. Os moradores dizem que mesmo a nova gestão da prefeita Patrícia Lopes (MDB) não se importa com os cidadãos da região, como se eles fossem “invisíveis”.

" Nunca tivemos atenção do poder público, eu moro aqui há muito tempo e nunca vi prefeito aqui. Graças a Deus, eu não passo necessidade, porém, conheço muitas pessoas que chegam até a revirar os lixos para encontrar comida " Francisco José, de 50 anos, morador da região

Catadores de lixo

A falta de auxílio da prefeitura para com os moradores da região fez com que eles ficassem a própria sorte. Para sobreviver, dona Maria da Silva, de 29 anos, e o marido dela trabalham bastante catando resíduos recicláveis para sobreviver.

Pela falta do apoio do poder público municipal, catar lixo tornou-se a única opção para dona Maria e outras oito famílias conseguirem alguma renda, mesmo correndo risco de contaminação. Sem alternativas, eles se submetem a jornadas de 11 horas de trabalho diário para conseguir um valor que quase não dá para comprar alimentos para seus lares.

“Uma saca de pet custa 0,80 centavos, enquanto a de latinha vale R$3,50. É muito pouco”, relata Maria da Silva. Ela ainda garante “era a nossa única opção” para sustentar os filhos em Presidente Figueiredo.



Revolta de moradores nas redes sociais

Os moradores de Presidente Figueiredo estão usando as redes sociais para divulgar o descaso que o poder público está tratando a cidade. Na última semana, os figueiredenses que passam pelo quilômetro 4 divulgaram sua indignação com o tratamento com a área.

" Esse é o retrato de um verdadeiro descaso com a população e o meio ambiente. Além das lixeiras viciadas a céu aberto, estão depositando o lixo bem às margens no único acesso que essas pessoas que moram ali por perto têm, colocando assim em risco a saúde, fora o prejuízo moral que essas pessoas estão tendo " , desabafa uma internauta

Até o fechamento desta matéria, não houve respostas da prefeitura de Presidente Figueiredo sobre os problemas apresentados.

