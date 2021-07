Corpo é encontrado em igapó no rio Tarumã-Açú

Devido à dificuldade de acesso, o corpo precisou ser resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Um canoeiro encontrou na tarde desta segunda-feira (12), o corpo de um homem ainda não identificado em uma área de igapó no Rio Tarumã-Açú, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme policiais da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo está em estado de putrefação em uma área de vegetação de difícil acesso. O acesso terrestre mais próximo é a comunidade Parque das Tribos, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.





Não há informações sobre como a vítima foi parar no local e nem sobre a causa da morte, que deve ser constatada após exame necroscópico. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram acionados para atender a ocorrência.

Devido à dificuldade de acesso, o corpo precisou ser resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), antes de ser removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O corpo será encaminhado à sede do órgão, onde deve passar por exame necroscópico e aguardar reconhecimento dos familiares.





