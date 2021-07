Mais de 4 mil passageiros fizeram testes de Covid ao chegar em Manaus

Vigilância Ativa com detecção de Covid-19 já testou 4,7 mil pessoas | Foto: Kássio Moraes/FVS-RCP, Roberto Carlos e Bruno Zanardo/Secom

Manaus (AM) - As ações de Vigilância Ativa por meio de testagem para a detecção de Covid-19 em passageiros desembarcados no Amazonas totalizaram 4.782 exames realizados no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Porto e Rodoviária de Manaus.

A estratégia é coordenada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e detectou 16 pessoas com o novo coronavírus (SARS-CoV-2) até a última sexta-feira (9).

Do total de exames, 3.054 foram realizados no aeroporto, sendo oito casos com Covid-19; 1.628 no porto, sendo quatro casos confirmados para a infecção; e outros 100 exames na rodoviária, sendo quatro contaminados, o que representa 0,3% dos exames realizados.

Todas as amostras nasofaríngeas coletadas dos passageiros confirmados com a infecção são enviadas para sequenciamento genético realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Amazônia).

Das 16 pessoas que obtiveram confirmação para a infecção, cinco foram confirmadas com a variante Gamma, também conhecida como P.1 e identificada inicialmente em Manaus. As demais 11 amostras estão sendo submetidas ao sequenciamento.

De acordo com o diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes, todos os 16 passageiros com Covid-19 apresentaram sintomas leves e foram orientados a realizar isolamento domiciliar.

" Nenhum dos casos confirmados precisaram de internação hospitalar. Abordamos os passageiros e informamos da importância dessa estratégia para detecção de variantes do novo coronavírus " Cristiano Fernandes, Diretor-presidente da FVS-RCP

Os exames são realizados gratuitamente e depende que o passageiro aceite realizar a testagem de forma voluntária.

" Todas as equipes estão de plantão nos três pontos de testagem e explicando para as pessoas a importância de realizarem os testes. Os passageiros confirmados com Covid-19 são orientados sobre as medidas preventivas contra a infecção " enfermeira Evelyn César, coordenadora da operação de testagem

Operação

As amostras dos casos detectáveis para o novo coronavírus são encaminhadas para sequenciamento genético na Fiocruz Amazônia para que seja realizada a identificação da variante dos passageiros contaminados.

No aeroporto, as testagens iniciaram no dia 31 de maio. No porto, as ações tiveram início em 8 de junho. Já na rodoviária, a oferta de exames de detecção de Covid-19 iniciou na última quinta-feira (8).

Todas as fichas de notificação são encaminhadas para a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) para monitoramento de casos.

A equipe da FVS-RCP realiza a inserção das fichas de notificação preenchidas no local no E-SUS, sistema de notificação oficial do Ministério da Saúde.

As operações são realizadas pela FVS-RCP e conta com a parceria da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), da Semsa/Manaus e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas.

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.

Contato telefônico: (92) 3182-8550 e 3182-8551.

*Com informações da assessoria

