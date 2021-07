Atletas veteranos de Itacoatiara mantêm viva a memória do futebol

Itacoatiara - Um grupo de homens apaixonados por futebol criou no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital) a Associação dos Veteranos Amigos (Ava), para jogadores a partir da meia-idade, acima de 45 anos. Os atletas fazem sucesso na cidade e, além de cuidar da saúde, mantêm viva a memória do esporte da ‘Velha Serpa’.

A iniciativa surgiu após os futebolistas não encontrarem espaço nas quadras, campos, e clubes esportivos da cidade, onde podiam realizar seus jogos e se reunir com outros atletas da mesma faixa etária. Os treinos da associação ocorrem duas vezes por semana no Clube Recreativo dos Professores de Itacoatiara (Crepi).

" Essa iniciativa proporcionou a homens com mais de 50 anos um espaço para seus treinos, porque, com a nossa idade, não temos mais espaço para jogar bola, e esses momentos de lazer com os amigos veteranos são muito bons. Para se ter uma ideia, o participante mais experiente do time tem 83 anos " Raimundo Corrêa Neto, de 62 anos, sócio da associação

Associação dos Veteranos Amigos reúne os jogadores mais velhos de Itacoatiara | Foto: Divulgação

O jogador lembra que a iniciativa para criação da associação partiu do professor Carlos Corrêa. Ainda garante que o esporte proporciona melhor qualidade de vida para os ‘homens experientes’ de Itacoatiara. “Correr, interagir com os amigos fazem bem para a nossa saúde física e mental. Quando estamos em campo não contamos placar, o objetivo é realizar a atividade buscando deixar o corpo ativo, essa é a finalidade”, afirmou Raimundo.

O comerciante Jaime Ramos, de 62 anos, membro da associação e ex-presidente de um clube de Itacoatiara, diz que construiu lanços de amizades importantes por meio da Ava.

" Foi através do esporte que construí grandes amizades, respeitando sempre os adversários. Nos anos 90 cheguei a presidência de um dos maiores clubes do futebol itacoatiarense. Esse respeito que aprendi e vivi ao longo dos anos também é compartilhando na nossa associação. Sempre há um grande respeito uns pelos outros " Jaime Ramos, de 62 anos, comerciante

Preservar a memória

Grande parte dos jogadores do time dos veteranos são ex-jogadores de grandes clubes do futebol amazonense. Juntos, eles reúnem muitas histórias e experiências no campo.



“Em 1979, após ter cumprido o meu papel de servir a pátria, jogava bola em quase todos os campinhos de pelada, comecei no juvenil do Náutico, fui atleta do Luso Brasileiro. Tenho muitas histórias dentro do nosso futebol como diretor, presidente e muitas outras funções”, acrescentou Jaime.

Nome conhecido do futebol itacoatiarense, o jogador aposentado Orivaldo Chaves, de 72 anos, conhecido como Cauré, integra a associação e compartilha com os outros jogadores sua experiência como ex-jogador do Atlético Brasil Clube e Náutico Esporte Clube.



“Esse time e essa oportunidade que temos em poder jogar nos possibilita relembrar os bons momentos que tivemos em campo na nossa juventude. Agradeço o reconhecimento de todos, vocês não sabem o que isso significa para mim”, disse o craque itacoatiarense.

Nome conhecido do futebol itacoatiarense, Cauré faz parte da associação | Foto: Divulgação

O jogador aposentado lembrou que mesmo nesse período de pandemia, os atletas mantiveram a boa saúde.

" O esporte faz tão bem para a nossa saúde que, como prova disso, posso dizer que nenhum dos veteranos ficou doente por causa da Covid e isso graças ao futebol nas nossas vidas. Ninguém ficou doente e todos já foram vacinados " Orivaldo Chaves, jogador aposentado

Benefícios do esporte



De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Southern Methodist, de Dallas, nos Estados Unidos, a atividade física na terceira idade ajuda a prevenir doenças como a hipertensão, derrames, varizes, obesidade, diabetes, osteoporose, problemas de coração e pulmões. Também fortalece o sistema muscular.

O responsável pelo estudo, Jasper Smith, diz que a prática demonstrar atuar em neurotransmissores do cérebro, com efeitos semelhantes aos dos antidepressivos, além de liberar substâncias que nos fazem adotar comportamentos mais positivos e felizes.

A psicóloga Suellen Mayara Romão reforça que a prática de atividades físicas é importante para manter a saúde mental saudável.

“Na verdade, chega até ser mais necessária já que a atividade física contribui para a produção dos hormônios e neurotransmissores do bem-estar. Estes nos ajudam a estar sempre bem, dispostos e contentes. A atividade física para saúde mental torna-se então um desejo do próprio organismo para aliviar o mau-humor, a indisposição e mal-estar”, concluiu.



Leia mais