Amazonense vence quadro "Famosos da Internet'' no Programa da Eliana

| Foto: Divulgação

MANAUS - O amazonense Dan Lima, de 25 anos, conhecido como a "Deusa da Amazônia", foi o grande vencedor do quadro “Famosos da Internet”, exibido na tarde de domingo (11), no Programa da Eliana, no SBT.

Morador de Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus, Danilo foi convidado a participar do quadro televisivo depois de postar uma série de vídeos que viralizaram nas redes sociais. Em um deles, a "Deusa da Amazônia'' aparece desfilando pelas pontes sobre as ruas alagadas do município, durante o concurso ''Miss Pontchy''.

A desenvoltura do influencer amazonense desbancou os demais participantes, e Danilo levou o troféu do ''Famosos da Internet'' para casa.

" Tô muito feliz, é muito bom ir lá representar vocês. Trouxe o troféu para Manacapuru, aqui no Amazonas. Esse prêmio não é só meu, é de vocês e de todos que me apoiam. Agradeço a Deus e todo mundo que me incentivou " , disse Danilo

Também no Instagram, a ''Deusa da Amazônia" reproduz memes e cria pequenas histórias cômicas sobre a rotina no interior do Amazonas.

'Miss Ponty 2021'

Do “boto” a “Sereia do Amazonas”, a criatividade do povo amazonense parece não ter limites para encarar com bom humor o período de cheias no Amazonas. Depois da "aparição" de personagens folclóricos nos pontos de alagação, em Manaus. Foi a vez de moradores do município de Manacapuru idealizarem um concurso fora do comum: o “Miss Ponty 2021”.

A iniciativa foi da página Koisando Memes e do digital influencer Dan Lima. Eles utilizaram a região central da cidade, uma das áreas mais afetadas pelas alagações, para o cenário do concurso.

| Foto:

No ‘palco’, as candidatas de Manacapuru mostraram toda a garra, desfilando com ousadia e sede de vencer. São elas: Maju Alencar, Luana Passos, Dan Lima, Perla Dias e Soyanna D Sá, com as belas assistentes de palco Nilce Matos e Anny Lima. Ao final do evento, Dan Lima foi o grande vencedor.

Leia mais:

'Miss Ponty 2021': concurso é realizado em área alagada de Manacapuru

Mulher de DJ Ivis expõe vídeos explícitos de agressão

Xand Avião demite DJ Ivis após agredir esposa; veja o vídeo do cantor