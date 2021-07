Comerciantes do Centro de Manaus comemoram a vazante do Rio Negro

Manaus - Aos poucos, o movimento do comércio volta ao normal nas ruas do Centro, como a avenida Floriano Peixoto, devido a vazante do rio Negro. Nesta segunda - feira (12), o nível das águas marcava 29 metros e 69 centímetros, diminuindo mais de 6 centímetros desde o último sábado (10), quando marcava 29 metros e 75 centímetros.

Com isso, os comerciantes do local comemoram e esperam que as vendas possam aumentar, já que as dificuldades com as alagações estão sendo superadas. Para Maria Hilda, 43, que trabalha com a venda de bonés, a expectativa é que o número de fregueses aumente.

"Tinha dias que eu vendia de 10 a 20 bonés. Quando alagou o ponto que trabalho na Floriano, tive que me deslocar e passei a vender uns cinco ou seis por dia. De volta para o meu lugarzinho, fico mais tranquila e sei que vou voltar a pôr o pão na mesa", comemora.

Caio Batista trabalha em uma loja próxima à Praça da Matriz. Ele disse que a vazante veio como um alívio.

"Todo dia enfrentar esse pé d'água não era mole. O movimento da loja tinha caído e, de pouquinho, está voltando", disse.

Obras

Prefeitura de Manaus retoma os trabalhos do pacote das "Obras de Inverno", na pavimentação da avenida Floriano Peixoto | Foto: Semcom

Com as ruas "secando", a Prefeitura de Manaus retoma os trabalhos do pacote das "Obras de Inverno", na pavimentação da Floriano Peixoto, assim como a limpeza na área alagada da Praça da Matriz, para que, em breve, esses trechos possam ser liberados e retornar com a circulação de ônibus e veículos de passeio.

Também pela manhã desta segunda - feira, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e da Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp) intensificaram os trabalhos na manutenção das vias. Foram 50 toneladas de massa asfáltica para revitalização no local.

“Estive nas ruas do Centro e observei que a água do rio Negro já baixou bastante, por isso retiramos algumas passarelas e estamos fazendo um trabalho de tapa-buracos, momentaneamente, na rua Floriano Peixoto. Assim que baixar toda a água, faremos o recapeamento total da via, que foi toda prejudicada. Estamos trabalhando, diuturnamente, para fazer de Manaus uma cidade melhor”, afirmou o prefeito David Almeida, que fiscalizou os trabalhos.

Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e da Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp) intensificavam os trabalhos na manutenção das vias. | Foto: Semcom

