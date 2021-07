"Marco na história", diz moradora sobre revitalizações em Manaus

"Marco na história’, diz moradora contemplada em área a ser revitalizada pelo Prosamin+ | Foto: Herick Pereira

Manaus (AM) - Várias famílias que vivem em áreas de risco e sujeitas a alagações, tanto na capital quanto no interior, serão beneficiadas famílias pelo Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+).

As intervenções em Manaus, anunciadas pelo governador Wilson Lima, levarão mais dignidade e segurança para milhares de pessoas, entre elas moradores da comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus.

A vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Armando Mendes e integrante do grupo “SOS Sharp”, Emilene Mariano, vive há mais de 20 anos na área e conhece de perto as condições de moradia do local, prejudicado por alagações frequentes causadas pelas chuvas.Segundo ela, o investimento não é apenas a revitalização de um igarapé, mas sim um projeto social que vai mudar a vida dos moradores.

" É um marco na história da comunidade. A esperança é que esse projeto possa impactar nas nossas vidas. É uma luta histórica em que muitas pessoas perderam a vida e poderiam estar aqui nesse lançamento. É uma projeção de dias melhores para a vida dessas pessoas, que é tão sofrida aqui nessa comunidade " Emilene Mariano, vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Armando Mendes

Intervenções

Na comunidade da Sharp, as obras de habitação e reassentamentos vão impactar diretamente na vida de 11.760 pessoas com moradias dignas e longe das alagações. Os investimentos giram em torno de R$ 73,8 milhões.

O parque residencial do Prosamin+ na comunidade terá unidades habitacionais amplas, compostas por 648 apartamentos divididos em 81 blocos de quatro andares e com apenas dois apartamentos por andar.

Nesta primeira etapa, além da comunidade Sharp, bairro Armando Mendes, o Prosamin+ vai levar mais dignidade, infraestrutura, saneamento básico, urbanismo, habitação e recuperação ambiental aos bairros do Japiim, Coroado e Distrito Industrial.

Nas próximas etapas, conforme explica o coordenador executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Marcellus Campelo, o programa terá as intervenções estendidas a município do interior do estado, assim como feito no ProsaiMaués, no município de Maués.

" A nossa ideia é que até o final do ano a gente apresente uma nova Carta Consulta para anunciarmos atividades em Parintins no ano que vem e temos também a expectativa e estudos, conceito de projetos já estudados em Itacoatiara, Coari e Iranduba. O Prosamin+ nasce com um novo conceito, não somente para atendimento da capital, Manaus, mas também para o interior do Amazonas " Marcellus Campelo, coordenador executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais(UGPE)

Investimentos

Os investimentos de R$ 542 milhões anunciados pelo governador Wilson Lima serão financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Em setembro terão início os processos de reassentamento, seguidos do início das obras em janeiro de 2022, com previsão de conclusão da primeira Quadra Habitacional e dos primeiros parques urbanos em fevereiro de 2023 e a conclusão de todas as intervenções do programa em maio de 2025.

*Com informações da assessoria

