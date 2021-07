IMMU libera circulação de ônibus no terminal da Matriz

Técnicos da Seminf realizaram serviço de tapa-buracos no local | Foto: Sidney Mendonça/IMMU





A circulação dos ônibus do sistema de transporte urbano no terminal central da Matriz, localizado no Centro de Manaus, foi liberada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na tarde desta segunda-feira (12). A liberação ocorreu após técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) avaliarem a situação e realizarem serviço de tapa-buracos no local afetado pelas alagações do rio Negro.

O terminal estava interditado desde o dia 1° de junho, quando foi constatado que os ônibus não estavam mais conseguindo transitar na rua Marquês de Santa Cruz e na avenida Floriano Peixoto, por conta da subida das águas do rio Negro.

" Foi uma determinação do prefeito David Almeida de que o monitoramento da área central fosse diário. E agora com a descida das águas, a equipe da Seminf vistoriou o local e verificou que a via poderia ser liberada. A prefeitura fez o recapeamento da via e decidimos liberar para o tráfego dos ônibus " Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU





Com a liberação, cerca de 80 linhas e 488 ônibus voltam a transitar pelo terminal central. Os veículos vão acessar a rua Marquês de Santa Cruz, depois Floriano Peixoto e seguem pela avenida Getúlio Vargas ou 7 de setembro.

Ainda de acordo com Paulo Henrique, a Marquês de Santa Cruz e Floriano Peixoto, vão começar a receber novo asfalto para ter o reforço na malha viária.

"O prefeito determinou que as duas vias sejam recapeadas totalmente. Vamos dar o apoio necessário para que sejam revitalizadas e com isso possamos ter um trânsito melhor e com segurança", informou.

Trânsito invertido

O IMMU informa aos motoristas que a avenida 7 de Setembro continua com o sentido de trânsito invertido para os carros pequenos até quarta-feira (14).

Os pontos de ônibus temporários que foram montados pelo órgão de trânsito ao lado da Catedral Metropolitana de Manaus e na praça Heliodoro Balbi foram desativados e os usuários orientados pelos fiscais de transportes a acessaram o terminal da Matriz.





Cerca de 60 agentes de trânsito e fiscais de transportes darão apoio até que toda a mudança seja realizada pelo IMMU e as vias da área central estejam em condições normais de tráfego.



* Com informações de assessoria





Leia Mais:

Comerciantes do Centro de Manaus comemoram a vazante do Rio Negro

Policiamento é reforçado nas áreas afetadas pela cheia no Centro

Veja curiosidades sobre as cheias que marcaram a história de Manaus