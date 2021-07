Corpo de um dos jovens desaparecidos em igarapé é achado em Manaus

Em um vídeo, que teve ampla repercussão nas redes sociais, mostra o momento do afogamento dos jovens | Foto: Divulgação

Manaus - Após intensos esforços de equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e da população, que incansável não mediu esforços para procurar os dois adolescentes desaparecidos , o corpo de Moisés Alves Araújo, de 17 anos, foi encontrado por volta das 00h30 desta terça-feira (13), no igarapé da avenida Brasil, no bairro São Jorge, na Zona Oeste.

Além dele, Edmundo Alencar da Silva Neto, de 17 anos, também desapareceu nas águas após pular para pegar uma bola de futebol na tarde da última segunda-feira (12).

Em um vídeo, que teve ampla repercussão nas redes sociais, mostra o momento do afogamento dos jovens. Na gravação aparece os dois jovens dentro da água, um tenta se agarrar ao outro, mas um deles acaba desaparecendo primeiro. As imagens foram registradas por moradores das redondezas e colegas das vítimas.

Com a intensão de salvar os amigos, um outro adolescente ainda se jogou nas águas para buscar Edmundo e Moisés, mas não conseguiu e foi resgatado pela população e encaminhado à uma unidade hospitalar.

No desespero, familiares tentaram se jogar no igarapé mas foram contidos pela população. Os bombeiros militares chegaram por volta das 20h e realizaram buscas no igarapé até às 2h desta madrugada. Logo por volta das 4h, as ações foram retomadas.

Agora pela manhã, os esforços são para localizar o corpo de Edmundo Neto. Familiares acompanham os trabalhos dos bombeiros na beira do igarapé, todos bastante abalados emocionalmente.

O corpo de Moisés foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede do órgão, onde deve passar por exame necroscópico.