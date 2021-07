Comoção marca buscas pelo 2ª jovem que sumiu em igarapé de Manaus

Vizinhos e amigos das vítimas acompanharam as buscas | Foto: Divulgação

Manaus - O clima de comoção tomou conta de moradores e vizinhos que acompanham as buscas pelo adolescente Edmundo Alencar da Silva Neto, de 17 anos, no igarapé da avenida Brasil, no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. Ele está desaparecido desde a tarde de segunda-feira (12), quando pulou nas águas junto com o amigo Moisés Alves Araújo, de 17 anos , para pegar uma bola de futebol.

" Os bombeiros passaram praticamente a madrugada toda fazendo as buscas e por volta das 00h30 encontraram o corpo do Moisés, que estava a 7 metros de profundidade. O que mais dói é ver o sofrimento da família deles, a mãe do Edmundo Neto está dopada na casa deles. Essa madrugada quando choveu, ela gritou dizendo que estava frio e que queria embrulhar o filho. É triste ouvir uma mãe dizer isso e não poder fazer nada " relatou uma vizinha dos jovens, que não quis se identificar.

Atentos, vizinhos e amigos dos jovens acompanham cada minuto das buscas por Edmundo Neto às margens do igarapé. Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas estão em dois botes fazendo varredura pelas proximidades de onde o jovem sumiu.

Ao todo, 13 bombeiros atuam nas buscas | Foto: Divulgação

Uma das faixas da avenida Brasil está com retenção e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão realizando o controle do tráfego.

Amigos dos jovens permanecem na localidade, aguardando notícias sobre as buscas. Moradores se abraçaram e lamentaram a tragédia com dois amigos.

" O que mais nos revolta foi o fato de terem filmado o momento do afogamento e não terem ajudado os dois. Agora só queremos que achem o Edmundo para que ele tenha um enterro digno", declarou uma moradora " declarou uma moradora, que também não quis se identificar.

Leia mais

Corpo de um dos jovens desaparecidos em igarapé é achado em Manaus

Vídeo: adolescentes se afogam em igarapé na avenida Brasil