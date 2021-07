Corpo do segundo adolescente é encontrado em igarapé de Manaus

Na noite desta terça-feira (13), por volta das 20h30, o corpo de Edmundo boiou no mesmo ponto do afogamento | Foto: Bianca Ribeiro

MANAUS - Chega ao fim as intensas buscas pelo corpo do adolescente Edmundo Alencar da Silva Neto, de 17 anos, que estava desaparecido nas águas do igarapé do Franco, no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. Na noite desta terça-feira (13), por volta das 20h30, o corpo dele boiou no mesmo ponto do afogamento.



Ao longo de mais de 24 horas de buscas , bombeiros militares e a população uniram esforços e trabalharam incansavelmente para que os corpos de Edmundo e também o de Moisés Alves Araújo , de 17 anos, fossem encontrados. O primeiro corpo localizado foi o de Moisés ainda nesta madrugada por volta de 0h30 e 20 horas depois o de Edmundo. Muito abalados, familiares estão posicionados ao lado do corpo do jovem e preferiram não falar com a imprensa.

O corpo de Edmundo aguarda a remoção que será realizada pelo IML | Foto: Bianca Ribeiro

O tenente Gilsomar Nunes, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), destacou que as buscas foram muito complicadas devido a impossibilidade de mergulho na água e o acúmulo de resíduos.



"Já era esperado que o corpo boiasse até pelo tempo do desaparecimento. Para nós da corporação fica o sentimento de pesar, pois era um jovem que tinha tudo pela frente. Porém vamos devolver o corpo do jovem para que a família faça as honras para seu ente querido. Estamos felizes por ter encontrado", destacou o tenente.

oradores da área ainda conseguiram flagrar os últimos momentos de vida dos dois amigos | Foto: Bianca Ribeiro

O caso

Edmundo e Moisés pularam no igarapé para buscar uma bola de futebol . Os jovens acabaram se afogando e desapareceram nas águas. Um terceiro jovem ainda tentou salvar os amigos, mas não conseguiu e precisou ser salvo pela população.

Moradores da área ainda conseguiram flagrar os últimos momentos de vida dos dois amigos. No bairro São Jorge, comoção é o sentimento da comunidade que acompanhou cada passo das buscas.





