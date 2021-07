Amazonas faz alerta sobre consumo de tucumã infectado; veja onde

O aviso é destinado principalmente para moradores da localidade do Irapajé, em Manacapuru | Foto: Arquivo Em Tempo

Manacapuru- A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Vigilância em Saúde, informou na manhã desta quarta-feira (14), para a população de Manacapuru, distante 70 quilômetros da capital, que não consumam o fruto conhecido como tucumã.

O aviso é destinado principalmente para moradores da localidade do Irapajé, localizado no Rio Manacapuru, para que não consumam fruto neste momento.

Segundo nota da Semsa, desde o último domingo (11), o hospital geral de Manacapuru registrou inúmeros casos de pessoas com sintomas de diarreia (coloração esverdeada), náuseas, vômito, dor epigástrica intensa e febre após a ingestão da fruta citada.

“Informamos a todos que amostras do fruto consumido já foram enviadas para o laboratório da FVS/AM em Manaus para que possam ser analisadas. No entanto, pedimos a população que não consuma o tucumã, especialmente oriundos das comunidades do Rio Manacapuru até que esta Secretaria possa manifestar-se com clareza e evidências acerca do agente causador desse surto de infecção alimentar ocorrido nestes dias”, completou a nota.

Sobre o fruto

Genuinamente do Norte, o fruto possui grande potencial para ser um substituto sustentável para o óleo de palma, cujo consumo excessivo tem causado destruição de florestas tropicais para expansão do seu plantio e ameaça à sobrevivência de populações de orangotangos no mundo.

A pesquisa foi apresentada na conferência Amanhãs Desejáveis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela brasileira Maria Fernanda dos Santos Mota, doutoranda da UFRJ.

O plantio mais forte do tucumã no Brasil é encontrado na região amazônica, no sistema de agrofloresta. Fruto da região Amazônica, tem a cor alaranjada, a polpa fibrosa e sua palmeira pode chegar a 15 metros. Além do fruto, é possível aproveitar o palmito, o óleo gerado da semente para a culinária, a produção de sabão e cosméticos, a fabricação de brincos por meio do tronco e até confecção de redes por meio de cordas de sua folhagem.

Segundo a nutricionista clínica, Ana Rita Gaia, o tucumã pode ser uma boa fonte para rejuvenescimento e até usado para combater o diabetes, doença que atinge mais 13 milhões de brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira do Diabetes.

