Comunidade São João, no Lago Azul, recebe ação de infraestrutura

Manaus (AM) - Um grande mutirão de infraestrutura e limpeza urbana foram realizados na comunidade São João, no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus, nesta quarta-feira (14). O local, com acesso pelo quilômetro 4 da BR-174, rodovia que liga Manaus (AM) a Boa Vista (RR), recebeu a ação da prefeitura de Manaus, com atividades acompanhadas pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

Ao todo, as 17 ruas da comunidade serão recuperadas com serviços de revitalização e ampliação de redes de drenagem profunda e superficial, recapeamento completo, que somará quase sete quilômetros de extensão e a aplicação de aproximadamente 6 mil toneladas de asfalto de qualidade.

Toda a comunidade também já recebeu iluminação pública com lâmpadas LED.



mais de 40 homens trabalharão no mutirão nos próximos dias até que o bairro esteja estabilizado. | Foto: Osmar Neto/Seminf

" A Seminf já fez toda a iluminação pública a LED da comunidade e, agora, estamos fazendo redes de drenagens onde é necessário. Vamos também abrir um acesso que liga a comunidade São João até o quilômetro 23. Hoje, estamos aqui acompanhando os trabalhos desse grande mutirão de infraestrutura, que era aguardado há nada menos que 25 anos. Conversei com algumas lideranças comunitárias aqui da área e são unânimes em manifestar a gratidão pelo carinho que o prefeito David Almeida tem tratado a cidade de Manaus e não ter esquecido dos mais pobres, humildes que moram nessas comunidades mais distante " Marcos Rotta., vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura

" Nós, os secretários, temos trabalhado, em conjunto e unidos, para cumprir a determinação do prefeito, que é de transformar a nossa cidade, e isso já está sendo visto pela população em todas as zonas da capital. Hoje, iniciamos mais um mutirão em parceria com a Seminf, que vai levar dignidade para quem mora aqui e tanto esperou por melhorias " Sabá Reis, secretário da Semulsp

A Comunidade não recebia serviços da prefeitura há décadas e, de acordo com os moradores, nunca houve a visita de um prefeito ao local ou, ao menos, um mutirão como o iniciado hoje.

" Sou morador da comunidade São João há mais de 30 anos e, ao longo desses anos todos, a gente tem brigado, buscado soluções e não encontramos, e hoje o prefeito está aqui junto com o vice-prefeito trazendo esse pacote de obras para beneficiar a nossa comunidade, que tinha caído no esquecimento, sem asfalto, sem urbanização e sem drenagem. A gente espera que eles continuem fazendo essas obras e trazendo mais qualidade de vida para a nossa comunidade, é isso que esperamos da nova gestão, que continuem trabalhando para trazer benefícios a todos nós. É essa uma resposta do poder público " Charles de Souza, morador

