Velório de jovem encontrado em igarapé é marcado por homenagens; veja

MANAUS - Segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), afogamento é a segunda maior causa de mortes acidentais de crianças. O que seria uma brincadeira de futebol entre amigos, acabou em tragédia para duas famílias em Manaus.

A comoção tomou conta de vizinhos, familiares e amigos no velório de Edmundo Alencar da Silva Neto, de 17 anos. A cerimônia aconteceu na rua Manoel Batista, no bairro São Jorge, na Zona Oeste.

Uma das principais testemunhas, Vander Costa, de 20 anos, o terceiro jovem que pulou para salvar Edmundo e Moisés Alves Araújo, de 17 anos, esteve no local e falou sobre a amizade com a vítima.

" Edmundo era meu melhor amigo, era um irmão. Ainda estou tentando lidar com isso, pois guardo uma imagem ruim. Quando eu percebi que todos estavam na grade olhando o igarapé, eu vi que eles estavam apostando corrida. Achei que eles estavam brincando, pois toda brincadeira de igarapé tem isso, de um afogar o outro, mas depois me toquei que eles estavam pedindo socorro. Eu consegui pegar o Moisés, mas o Edmundo desapareceu. Ele estava desesperado, me afogando. Ainda consegui me afastar, mas quando tentei puxar ele novamente, ele já havia desaparecido. " Vander Costa, testemunha e sobrevivente do afogamento

Amigos do jovem que cursava o terceiro ano do ensino médio compareceram no local e prestaram homenagens ao rapaz. "Edmundo sempre foi na dele, mas quando estava com os amigos se soltava. Ele tinha o sonho de ser jogador de futebol e mesmo jogando demais, não se exibia. Era um flamenguista apaixonado", relatou o estudante Ednilson Queiroz.

Para os amigos, só restam boas lembranças da vida e da amizade de Edmundo. "Só temos memórias boas dele. No nosso campeonato de classe o único gol que o nosso time fez foi dele. Ele entrou no segundo tempo e fez a diferença. Sempre foi estudioso e sempre nos salvava com as tarefas", declarou Nicolas Coelho Farias, de 17 anos.

Balões brancos e até cortes de cabelo com os nomes das vítimas foram compõem as homenagens no velório do jovem. O corpo deve ser sepultado ainda nesta quarta-feira (14).

O acidente fatal

Edmundo Alencar e Moisés Alves, desapareceram nas águas do igarapé da avenida Brasil, no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. Conforme testemunhas, um grupo de jovens estava jogando futebol em quadra quando a bola caiu no igarapé.

Os dois adolescente entraram nas águas para buscar a bola de futebol, mas não conseguiram retornar às margens. Para tentar salvar os amigos, um outro adolescente também se jogou e quase se afogou. Ele foi salvo pela população e encaminhado à uma unidade hospitalar.

