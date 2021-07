FVS-AM investiga casos de ingestão de tucumã infectado em Manacapuru

A FVS-AM trata os casos como uma suspeita da Doença Transmitida por Alimento (DTA) | Foto: Reprodução

MANACAPURU - Os casos de ingestão de tucumã infectados já estão sendo investigados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). A FVS-AM trata os casos como uma suspeita um surto de Doença Transmitida por Alimento (DTA), causada por ingestão de tucumã, na comunidade Irapajé, na zona rural de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus). A notificação do surto, enviado pela Vigilância em Saúde do município, envolve 30 casos suspeitos da doença, sendo a morte de um menino de 8 anos.

A equipe das vigilâncias Epidemiológica e Sanitária da FVS-RCP partiu para a sede de Manacapuru nesta quarta-feira (14), de onde seguirá para a comunidade de Irapajé, para realizar a investigação no local e coletar amostras de materiais no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen/FVS-RCP) para que haja a confirmação do surto de DTA associado à ingestão de tucumã a partir da análise sobre composição, deterioração, processamento, conservação e qualidade do alimento.

A Vigilância em Saúde de Manacapuru notificou que o tucumã foi ingerido inicialmente na comunidade Irapajé no último fim de semana. O alimento foi distribuído nos bairros e outras localidades rurais próximas à sede de Manacapuru. Um menino, de 8 anos, foi a óbito por suspeita da DTA após a ingestão de tucumã, após ter sido internado em hospital da cidade na segunda-feira (12/07). Outras duas pessoas estão internadas sob a mesma suspeita também no município.

De acordo com o diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes, a FVS-RCP recebeu a notificação da suspeita de surto na manhã desta quarta. “Após a notificação da ocorrência de casos de DTA associado à ingestão de tucumã, caracterizando um possível surto na localidade, a FVS-RCP destacou, imediatamente, técnicos para investigar a situação”, detalha.

O chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS-RCP (DVE/FVS-RCP), Alexsandro Xavier, aponta que a investigação oportuna do surto notificado permite a identificação e eliminação das fontes de contaminação e controlar os casos confirmados da doença. “Serão analisadas as amostras em laboratório para elucidar a provável causa e poder confirmar a existência do surto”, acrescenta.

Saiba o que é DTA

As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são causadas pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados por micro-organismos, toxinas ou substâncias químicas. Os sintomas podem incluir náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, falta de apetite e febre.

A prevenção das doenças transmitidas por alimentos se baseia no consumo de água e alimentos que atendam aos padrões de qualidade da legislação vigente, higiene pessoal/alimentar e condições adequadas de saneamento.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 3182-8550 e 3182-8551.

