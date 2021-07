Começa o mutirão de infraestrutura e limpeza na comunidade São João

MANAUS - A Prefeitura de Manaus iniciou, na manhã desta quarta-feira, 14/7, um grande mutirão de infraestrutura e limpeza urbana na comunidade São João, no bairro Lago Azul, zona Norte, com acesso pelo quilômetro 4 da BR-174, rodovia que liga Manaus (AM) a Boa Vista (RR). A operação foi acompanhada pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

A comunidade, que possui mais de 5 mil moradores, apresenta sérios problemas de infraestrutura, ampliados durante o período das chuvas, agravados devido ao descaso das últimas gestões municipais, o que ocasionou o aparecimento de valas em ruas e avenidas, acúmulo de lixo e falta de desobstrução dos lagos, o que dificulta a permanência das famílias nas casas. As vias alagadas impossibilitam o acesso de veículos e até de pedestres.

"Estamos aqui com serviços de limpeza, infraestrutura e iluminação. Vamos fazer toda a comunidade São João e depois outras comunidades aqui na zona Norte, nesses bairros mais longínquos que estavam esquecidos e, com isso, descentralizar os serviços da prefeitura. Estamos em toda a cidade de Manaus e trabalhamos, insistentemente, para cumprir nossa meta, que é colher bons resultados da nossa gestão. Eu sou de comunidade e sei bem da dificuldade enfrentada pela população", disse David.

Ao todo, as 17 ruas da comunidade serão recuperadas com serviços de revitalização e ampliação de redes de drenagem profunda e superficial, recapeamento completo, que somará quase sete quilômetros de extensão e a aplicação de aproximadamente 6 mil toneladas de asfalto de qualidade. Toda a comunidade também já recebeu iluminação pública com lâmpadas LED.

"A Seminf já fez toda a iluminação pública a LED da comunidade e, agora, estamos fazendo redes de drenagens onde é necessário. Vamos também abrir um acesso que liga a comunidade São João até o quilômetro 23. Hoje, estamos aqui acompanhando os trabalhos desse grande mutirão de infraestrutura, que era aguardado há nada menos que 25 anos. Conversei com algumas lideranças comunitárias aqui da área e são unânimes em manifestar a gratidão pelo carinho que o prefeito David Almeida tem tratado a cidade de Manaus e não ter esquecido dos mais pobres, humildes que moram nessas comunidades mais distante", afirmou Marcos Rotta.

A iniciativa faz parte de uma ação integrada entre as secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Limpeza Urbana (Semulsp), além das concessionárias dos serviços de abastecimento de energia e água da capital para a melhoria na prestação dos serviços. De acordo com Marcos Rotta, mais de 40 homens trabalharão no mutirão nos próximos dias até que o bairro esteja estabilizado.

Limpeza

Os serviços da Semulsp incluem capinação, varrição, raspagem de meio-fio, remoção de entulhos e materiais inservíveis à população.

"Nós, os secretários, temos trabalhado, em conjunto e unidos, para cumprir a determinação do prefeito, que é de transformar a nossa cidade, e isso já está sendo visto pela população em todas as zonas da capital. Hoje, iniciamos mais um mutirão em parceria com a Seminf, que vai levar dignidade para quem mora aqui e tanto esperou por melhorias", disse o secretário da Semulsp, Sabá Reis.

Comunidade

A Comunidade não recebia serviços da prefeitura há décadas e, de acordo com os moradores, nunca houve a visita de um prefeito ao local ou, ao menos, um mutirão como o iniciado hoje.

"Sou morador da comunidade São João há mais de 30 anos e, ao longo desses anos todos, a gente tem brigado, buscado soluções e não encontramos, e hoje o prefeito está aqui junto com o vice-prefeito trazendo esse pacote de obras para beneficiar a nossa comunidade, que tinha caído no esquecimento, sem asfalto, sem urbanização e sem drenagem. A gente espera que eles continuem fazendo essas obras e trazendo mais qualidade de vida para a nossa comunidade, é isso que esperamos da nova gestão, que continuem trabalhando para trazer benefícios a todos nós. É essa uma resposta do poder público", comemorou o morador Charles de Souza.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Escola de Tempo Integral promove atividades de acolhimento