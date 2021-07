Incêndio de grandes proporções destrói área de mata no Santa Etelvina

Causa do incêndio segue desconhecida | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO





Manaus - Um incêndio de grandes proporções destruiu uma vasta área de mata, noite desta quarta-feira (14), na rua Matámatá, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. A ocorrência mobilizou um grande efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

De acordo com a Central de Operações Bombeiro Militar (COBOM), no combate às chamas foram utilizados 35 mil litros de água e cinco viaturas.

Conforme testemunhas, o fogo começou por volta de 19h e rapidamente se espalhou pela vegetação de um terreno no local. Após quase duas horas, já por volta das 21h os bombeiros conseguiram controlar as chamas e entraram na fase de rescaldo.

A a causa do incêndio segue desconhecida e deve ser apontada após uma perícia no local.

Veja a transmissão ao vivo no local:

Leia mais

Mãe joga bebê pela janela de prédio em chamas

Incêndio deixa 92 mortos em hospital para tratamento de covid