Pedestre morre atropelado por mototaxista em avenida de Manaus

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

MANAUS - O encarregado do setor de hortifruti de uma rede de supermercados da cidade, Waldenor Seixas, de 34 anos, estava a caminho do trabalho na manhã desta quinta-feira (15), quando foi atropelado nas proximidades de uma faixa de pedestres, na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ele não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu por volta das 6h20, quando Waldenor estava atravessando e foi atingido por um mototaxista, que trafegava em alta velocidade transportando um passageiro.

Os três ficaram feridos. No entanto, Waldenor acabou batendo a cabeça e com o forte impacto morreu ainda no local do acidente. O condutor da motocicleta e o passageiro foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para uma unidade hospitalar.

O corpo de Waldenor foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado para exame necroscópico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

Local d acidente | Foto: Cesar Gomes

Acidentes recorrentes

Nas proximidades do local, comerciantes da área informaram ao Em Tempo que outros acidentes já aconteceram na área.

"Tem uns dois anos que colocaram essa faixa de pedestres nesse lugar. Reduziu os acidentes graves, mas nem todos os motoristas têm a consciência de parar para as pessoas atravessarem. Sempre vemos reclamações dos moradores", relatou o autônomo Francisco Oliveira.

