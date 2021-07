Amazonas teve queda de mortes violentas em 2020, segundo Anuário

O estado registrou a 10ª taxa mais baixa do país | Foto: Reprodução

MANAUS - Na contramão da média nacional, o Amazonas registrou queda no número de mortes violentas ocorridas ao longo de 2020, em comparação com o ano anterior. Em todo o estado, houve 1.116 mortes, contra 1.172 em 2019, o que representa um recuo de 4,8%. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (15).

Os alvos do estudo são as mortes violentas intencionais: homicídios, os latrocínios (roubo seguido de morte), as lesões corporais seguidas de morte e as mortes cometidas pela polícia.

Em relação aos homicídios, o Amazonas contabilizou 954 no ano passado, contra 1.1014 em 2019. Em 2020, foram registrados 46 latrocínios e 19 lesões corporais seguidas de mortes, ao passo que no ano anterior, esses números foram de 47 e 19, respectivamente, confirmando a tendência de queda.

Ainda segundo o estudo, o único aspecto que teve piora no comparativo anual foi as mortes decorrentes de intervenção policial. No ano retrasado, 94 pessoas morreram durante as ações de agentes da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), enquanto outras três perderam a vida durante operações de policiais civis.

Com uma taxa de 26,5 mortes violentas a cada 100 mil habitantes, o Amazonas registrou a terceira queda anual seguida e a 10ª posição entre os estados brasileiros que registraram o menor números de mortes violentas proporcionalmente. Entretanto, o estado superou a média nacional que é de 23,6.

Medias restritivas e combate ao tráfico atenuaram mortes

Para Hilton Ferreira, especialista em segurança pública, a queda dos índices de mortes violentas no Amazonas se deve, especialmente, a dois fatores: as medidas de combate à pandemia da Covid-19, que restringiram a circulação de pessoas nas ruas e as operações policiais que coibiram a entrada de drogas provenientes de países dos Andes.

" No ano passado, a capital e vários municípios do interior do estado estiveram, em um grande período, sob vigência de decretos que endureciam o tráfego de pessoas pelas vias. Como os crimes de pistolagens, por exemplo, geralmente são cometidos por quem está de moto ou carro, essas medidas acabaram dificultando, também, a atuação desses bandidos " , explica Ferreira

Outro aspecto apontado pelo especialista diz respeito à implementação de operações da Força de Segurança do Estado que endureceram a entrada de drogas no Amazonas, o que consequentemente reflete nos números de crimes violentos.

" Em 2020, a Polícia Civil bateu recorde de apreensão de drogas, ou seja, isso representa uma baixa circulação de substâncias ilícitas no estado, o que acaba asfixiando as bocas de fumo e evitando conflitos entre traficantes rivais. Então, essas operações que miram grandes mercadorias de drogas e não somente os pequenos traficantes, têm forte impacto nos dados sobre a criminalidade, como um efeito dominó " , finalizou

Mortes violentas em alta no Brasil

Nem mesmo um ano marcado por uma sequência de medidas restritivas em todas as regiões do país, após o início de uma pandemia letal, impediu no Brasil os números de mortes violentas registrarem uma alta de 5% em 2020. Foram 50.033 mortes, contra 47.742 em 2019.

O perfil das vítimas é o já conhecido: 76,2% são negras, 54,3% jovens e 91,3% do sexo masculino. Os crimes aconteceram mais à noite e aos fins de semana. Em 78% dos casos, foi usada uma arma de fogo.

