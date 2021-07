Vídeo: Criança cai em bueiro de 15 metros ao pegar pipa em Manaus

A assessoria do órgão informou que a criança foi resgatada e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança (Joãozinho), com escoriações. | Foto: Reprodução

Manaus - Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionadas na tarde desta quinta-feira (15), por volta das 15h50, para realizar o resgate de uma criança de 11 anos de idade que caiu em um bueiro com aproximadamente 15 metros de profundidade.



O resgate aconteceu na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. Testemunhas relataram que o menino estava caminhando de costas para pegar uma pipa, quando acabou não percebendo o bueiro e caiu de costas.

Pessoas que estavam nas redondezas perceberam o acidente e ao não conseguirem resgatar o menino, acionaram as equipes do CBM-AM.

A assessoria do órgão informou que a criança foi resgatada e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança (Joãozinho), com escoriações.

Maiores informações do estado de saúde do menino não foram divulgadas. Confira o vídeo do resgate abaixo:

para realizar o resgate de uma criança de 11 anos de idade, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionadas | Autor: Reprodução

Leia mais:

Projeto de EAD para curso de Medicina Veterinária sofre críticas

Com menores riscos à ZFM, Reforma Tributária avança na Câmara