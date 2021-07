‘Dia do Homem’ tem ações de saúde promovidas pela Prefeitura

A iniciativa foi para comemorar o Dia do Homem, data em que, no Brasil, são promovidas ações para a reflexão do autocuidado masculino com a saúde | Foto: Divulgação/Semsa

MANAUS - O público masculino das unidades de saúde da Prefeitura de Manaus participou nesta quinta-feira (15), de atividades de conscientização voltadas para a saúde do homem. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) foi para comemorar o Dia do Homem, data em que, no Brasil, são promovidas ações para a reflexão do autocuidado masculino com a saúde.

A abertura foi organizada pelo Distrito de Saúde (Disa) Norte e aconteceu às 9h, na Unidade Básica de Saúde Móvel 01, que está posicionada no conjunto Manauara 1, na rua Dona Bernadete Alexandre, 75, Santa Etelvina, zona Norte.

Nas unidades de saúde de todos os distritos, as atividades foram realizadas nas salas de espera, sendo coordenadas pelas equipes de Educação em Saúde.

" Em Manaus, a Semsa é responsável pela execução da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que tem como objetivo promover a melhoria das condições de saúde da população masculina. Com essas ações, queremos estimular os homens a terem uma preocupação maior com a saúde. " Shádia Fraxe, Secretária de Saúde

Durante o dia foram oferecidos serviços como aferição de pressão arterial e de glicemia, coleta de testagem rápida para ISTs/Aids, vacinação contra H1N1, atualização do cartão vacinal, orientação sobre a importância da vacinação contra o vírus HPV em meninos de 11 a 14 anos, e exames de pele.

Também haverá palestras sobre doenças prevalentes na população masculina e alimentação saudável, com temas como “A importância do autocuidado na prevenção de doenças hipertensivas, diabetes, câncer de boca, pênis e próstata”; prevenção de violências, prevenção das ISTs, importância da realização do pré-natal do parceiro, tuberculose e autocuidado no período da pandemia.

O chefe da Divisão Técnica das unidades móveis da Semsa, Felipe Dionísio, destacou a importância da aproximação dos serviços de saúde oferecidos pela prefeitura à população. “O papel principal das UBSs móveis é atuar nas áreas onde ainda não há o atendimento tradicional. E em datas como essa, nós reforçamos as ações de conscientização, além de promovermos atividades que estimulem cada vez mais a busca pelos cuidados com a saúde”, explicou.

O cobrador David Castro trabalha nas imediações do local onde a UBS Móvel 01 está posicionada. Ele aproveitou a oportunidade para cuidar da saúde. “Essa foi uma excelente oportunidade. Aproveitei quando a equipe da UBS me chamou, oferecendo o atendimento e vim fazer uns exames, ver como está a minha saúde. Passamos muito tempo trabalhando e acabamos nos descuidando. Fiquei muito satisfeito e aconselho que todos procurem os serviços de saúde”, comentou.

Para a chefe do Núcleo de Saúde do Idoso e Saúde do Homem, Eliny Rocha, esse dia representa, também para os homens, uma forma de mostrar que diariamente é possível que cada um cuide da sua saúde, buscando nos serviços da atenção primária, formas de atendimento.

“A política de atenção à saúde do homem tem contribuído, de modo efetivo, para a redução da morbidade e mortalidade, por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso às ações e aos serviços de assistência integral à saúde”, observou.

