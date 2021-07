Prefeitura vai monitorar o trânsito durante a motociata

A partir das 6h, os agentes estarão a postos na avenida do Turismo, no Tarumã, zona Oeste | Foto: IMMU

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai monitorar o trânsito com uma equipe de 35 agentes, para proporcionar segurança viária aos condutores que circularem no dia da motociata, que será realizada no próximo sábado (17).

“Os agentes estarão presentes para garantir a segurança nas vias por onde passar o comboio. Também iremos trabalhar para que o trânsito possa fluir, sem causar muito impacto à população e demais motoristas”, informou o vice-presidente de trânsito do IMMU, Edson Lêda.

O percurso que os motociclistas irão percorrer será realizado nos principais corredores viários da zona Oeste da cidade, cujas vias serão interditadas temporariamente apenas na passagem dos veículos, e liberadas após a circulação do comboio.

Trajeto

A partir das 6h, os agentes estarão a postos na avenida do Turismo, no Tarumã, zona Oeste, próximo ao Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam), para fazer o deslocamento do comboio.

A concentração será na avenida do Turismo, seguindo para as avenidas Coronel Teixeira, Brasil, e Cirillo Neves, em direção à ponte Jornalista Phelippe Daou – popularmente conhecida como ponte Rio Negro - retornando para as avenidas Cirillo Neves, Brasil e Coronel Teixeira. O encerramento do evento, com a concentração do comboio, será no Complexo Turístico Ponta Negra.

O IMMU orienta os condutores que precisam acessar as vias da zona Oeste, que busquem outras rotas para seguirem no horário da realização da motociata, a fim de evitar congestionamentos.

