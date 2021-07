Vídeo: explosão em embarcação e flutuante deixa três feridos no AM

A Marinha do Brasil deve investigar as causas da explosão | Foto: Divulgação





Manicoré - Uma explosão registrada em uma embarcação que estava sendo abastecida em um flutuante deixou três pessoas feridas, uma delas teve queimaduras em 90% do corpo. O caso aconteceu nas primeiras horas desta quinta-feira (15), na comunidade de Cachoeirinha, na Zona Rural do município de Manicoré (distante 331 quilômetros de Manaus).

Conforme testemunhas, haviam pelo menos duas embarcações nas proximidades do flutuante quando a grande explosão ocorreu em uma delas, no entanto as causas ainda são desconhecidas. Vídeos registrados por moradores da área mostram a intensidade das chamas na embarcação.

A direção do Hospital Municipal de Maués informou que dos três pacientes que deram entrada na unidade hospitalar, um estava em estado grave com 90% do corpo queimado e precisou ser transferido ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. O segundo paciente apresenta fratura e também será transferido a Manaus, já o terceiro paciente está em observação e estável.

Por meio de nota, A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, informou que tomou conhecimento, na tarde de hoje (15), de uma ocorrência de incêndio envolvendo duas embarcações nas proximidades da Comunidade de Cachoeirinha, município de Manicoré (AM).

Uma equipe de Inspeção Naval da Agência Fluvial de Humaitá, subordinada a Capitania Fluvial de Porto Velho, será direcionada ao local para realizar a coleta de informações sobre o ocorrido.

Foi instaurado um Inquérito Administrativo, a fim de apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis. Assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54

