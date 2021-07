Pequenos 'invisíveis': crianças se arriscam no trânsito por trocados

Na Compensa foi possível flagrar uma criança vendendo trufas em um sinal de trânsito | Foto: Brayan Riker

MANAUS - Um estudo feito pela ONG Visão Mundial aponta a existência de 70 mil crianças em situação de rua em todo o Brasil. Os dados foram obtidos em 2019. Com a chegada da pandemia, especialistas acreditam que esse número tenha aumentado. Com o fechamento das escolas e a falta de uma alternativa a essa frequência escolar, essas crianças estão mais sujeitas a ir para as ruas do que antes.



Nas ruas de Manaus todos os dias é possível assistir a mesma cena: crianças chegam até as janelas dos carros pedindo algum dinheiro. Enquanto elas arriscam suas vidas entre os veículos, os manauenses passam no conforto dos seus carros, ônibus ou motocicletas e notam, sem realmente enxergar, a situação de pobreza que a família dessas crianças estão passando. No entanto, conforme apurado pelo EM TEMPO, elas podem ‘arrecadar’ até R$ 250 por dia com trocados doados por motoristas no trânsito.

O EM TEMPO foi às ruas à procura dessas crianças. Não é preciso procurar muito, logo a reportagem os encontra. Em um sinal na rua Belém com a avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, o pequeno E.S.S de apenas oito anos se arrisca entre os carros quando o sinal para. Ele leva consigo uma caixa de isopor. Dentro, trufas de diversos sabores que, segundo ele, são feitas pela sua mãe. Sozinho, sem a supervisão dos pais, E.S.S vende seus produtos por R$ 2 cada. Ele diz que é com isso que a mãe paga as contas da casa.

Crianças pedindo dinheiro no trânsito de Manaus | Foto: Brayan Riker

“Eu preciso trabalhar para ajudar em casa. Lá só vive eu e meus irmãos. Enquanto minha mãe trabalha eu e meus irmãos vamos vender as trufas", conta.



E.S.S diz que tem medo do Conselho Tutelar e por isso ele não para em um lugar. “Eles já me levaram para uma casa e chamaram a minha mãe para conversar. Eles vêm e tiram fotos e depois eles saem. Eu vim aqui hoje, mas nem sempre fico por aqui", conta o pequeno, mesmo desconfiado com a nossa reportagem.

Em outro ponto da cidade foi possível encontrar P.P.S de 6 anos e a irmã L.P.S de 8 anos. Desconfiado, o garoto fala pouco com a reportagem. “Minha mãe está ali. Eu ajudo ela”. A mãe que não quis se identificar logo nos aborda. “Vocês são de onde? Eu não tenho que dar satisfação para vocês”. A família estava em um sinal na rua dos Cravos com a avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus.

Em alguns sinais é possível encontrar mais de uma criança pedindo dinheiro | Foto: Brayan Riker

Segundo a assistente social, Regiane Rabelo, que trabalha na Associação Beneficente O Pequeno Nazareno, instituição privada e sem fins lucrativos que ajuda crianças em estado de vulnerabilidade, a maioria das crianças e famílias moram no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus, mas elas costumam escolher pontos específicos para pedir dinheiro.

“A maioria delas transitam entre a Zona Centro-Sul e a Oeste. A região da entrada do Conjunto Tiradentes na Zona Leste também é um ponto que eles gostam de ficar. Eles já conhecem alguns pontos que é mais fácil de receber dinheiro, tanto em situação de mendicância, quanto de trabalho infantil”, explicou.

"Já cheguei a ganhar R$ 250 em um dia"



Conversando com alguns conselheiros tutelares, o EM TEMPO descobriu que a Zona Oeste é uma área onde eles costumam receber muito dinheiro. É lá que L.S.C de 15 anos costumava pedir. “Começamos a pedir dinheiro em um sinal na Ponta Negra. Minha mãe não conseguia emprego quando começou a pandemia. Foi aí que uma vizinha falou sobre pedir dinheiro no sinal. Depois de algum tempo, eu me acostumei a pedir. Eu passei a ganhar mais dinheiro do que a minha mãe ganhava quando fazia faxina. Às vezes ganhava rancho também. Já cheguei a ganhar R$ 250 em um dia, mas quando conseguia dois ranchos, eu parava”, conta a garota.

L.S.C relata que crianças conseguem arrecadar em torno de R$250 por dia nos sinais | Foto: Hector Silva

Segundo o conselheiro tutelar da Zona Oeste, Cosme Ferreira, o alto valor recebido acostumou muitas crianças a continuarem pedindo dinheiro no sinal. “Tens dias, principalmente aos fins de semana, que é possível encontrar de vinte a trinta crianças nos sinais. Nós fazemos o trabalho de orientar. A gente também encaminha para a secretaria para eles terem o acompanhamento desses familiares. Só que depois de dois, três dias eles voltam às ruas, mudam de sinal para despistar o Conselho Tutelar e continuam fazendo mendicância porque eles saem com 200 a 300 reais todos os dias. Isso se tornou um vício”, conta.

G.S.S de 14 anos está acostumado a fazer malabarismo com outras crianças. Os pontos escolhidos por eles são os sinais no Parque 10 e alguns na Ponta Negra. Segundo o jovem, o dinheiro que ganhava além de ajudar em casa, sobrava para ele. “Como não tinha comida em casa, comecei assim para ganhar dinheiro, depois consegui bastante para ajudar em casa e também para mim. Eu gosto de ter minhas coisas”.

É com essas mãos que G.S.S faz malabarismo nos sinais de Manaus. Ele aprendeu a arte ainda muito criança | Foto: Hector Silva

Na opinião do sociólogo Luiz Antônio, a solução para tirar as crianças das ruas é o município disponibilizar creches. “Tem cidade no Brasil com 17 mil habitantes e seis creches municipais. Manaus tem dois milhões de habitantes e não tem seis creches. O poder público pode fazer isso, mas a criança não é prioridade”.

Perigo

Crime ocorreu na última sexta-feira | Foto: Reprodução

As crianças que pedem no sinal estão todos os dias sujeitas também a olhares maldosos, como ocorreu na última sexta-feira (16). Uma criança de nove anos foi sequestrada e estuprada, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. O criminoso, identificado como Railson Gama da Silva, 31 anos, foi preso.

O crime ocorreu dentro de uma Fiorino, na rua Rio Madeira. A vítima foi raptada nas proximidades de um semáforo, onde a mãe dela pedia dinheiro. A menina se debateu dentro do veículo e conseguiu escapar e pediu ajuda da população.

Resposta do município

O EM TEMPO entrou em contato com a prefeitura de Manaus para saber sobre quais ações estão sendo feitas para retirar essas crianças das ruas. Em nota, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) informou que um trabalho é realizado em parceria com instituições da Rede de Proteção, criando ações de enfrentamento para assegurar que crianças e adolescentes tenham um desenvolvimento saudável, assistindo, também, seus núcleos familiares, considerando que a família que passa pela violação de direito do trabalho precoce também é permeada por outras problemáticas.

O município informou ainda que viabiliza um trabalho voltado para todo esse núcleo familiar, permitindo o acesso a políticas de emprego e renda, saúde, educação, lazer, dentre outras cabíveis, visando manter a família longe de qualquer forma de exploração.

Sobre a crítica do sociólogo sobre a falta de creches, a prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Educação (Semed-Manaus) trabalha para ampliar as vagas da rede municipal de ensino, em especial para a Educação Infantil. "Prova disso, é que a Secretaria também estuda firmar convênio com entidades filantrópicas para garantir novas vagas para creches. Cada nova creche gera o acréscimo de 200 vagas para crianças de até 3 anos (maternal)".



