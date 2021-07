Manauaras recebem 2ª parcela do "Auxílio Aluguel Cheia" nesta sexta

Cada família recebeu duas parcelas do benefício, no valor de R$ 300. | Foto: Semcom

Manaus - Mais 1.337 famílias atingidas pela cheia do rio Negro vão receber a segunda parcela do “Auxílio Aluguel Cheia 2021”, nesta sexta-feira (16). São famílias inseridas nos lotes 3 e 4 e que receberam a primeira parcela do auxílio no dia 1º de julho. O quantitativo se soma a outras 2.122 famílias, que já receberam as duas parcelas do benefício.

Ao todo, foram cadastradas 3.773 famílias em 15 bairros da capital e em comunidades rurais dos rios Negro e Amazonas. Desse total, 3.459 famílias receberam o benefício e 314 ainda não foram contempladas por conta de divergência de informações ou problemas no CPF, identificados pela Caixa Econômica Federal.

" Mesmo com a baixa do rio Negro, temos muitas famílias necessitando dos serviços da Semasc. Ainda temos esse total de famílias que as nossas equipes estão trabalhando para que tenham a situação regularizada e possam, enfim, receber o benefício " Jane Mara Moraes, secretária da Semasc

Sobre o Auxílio Aluguel Cheia 2021

Cada família recebeu duas parcelas do benefício, no valor de R$ 300, pagos por meio de conta social digital Caixa Tem. O beneficiário não precisa se dirigir às agências da Caixa Econômica, bastando consultar a conta pelo aplicativo.

