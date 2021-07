Futuros moradores do Cidadão Manauara fazem vistorias em apartamentos

São apenas dois grupos por dia, distribuídos em dois horários, pela manhã às 8h, e pela tarde, às 13h | Foto: Arquivo Implurb

Manaus - Cerca de 500 famílias terão a chance de ter a casa própria nos próximos meses em Manaus.

Os futuros moradores dos blocos 1, 2 e 3 do residencial multifamiliar Cidadão Manauara 2 , etapa B, localizado na rua Apuiuna, 354, no bairro Santa Etelvina, zona Norte, farão vistorias nos apartamentos, na próxima segunda-feira (19).

Para seguir medidas de segurança e distanciamento social, em razão da pandemia da Covid-19, os 500 beneficiários foram divididos em grupos pela manhã e tarde, com cronograma montado para evitar aglomerações. As vistorias seguem nos dias 20, 21 e 22. Ao todo, o residencial tem 25 blocos.

" No Cidadão Manauara 2, os beneficiários vão fazer as vistorias com a equipe da construtora, individualmente, cada um apenas em seu bloco e apartamento, observando itens como acabamento, funcionalidade e detalhes da obra " Renato Queiroz, vice-presidente de Habitação e Regularização Fundiária

São apenas dois grupos por dia, distribuídos em dois horários, pela manhã às 8h, e pela tarde, às 13h. Todos terão à disposição máscaras e álcool em gel, além das orientações de manter distância das pessoas de pelo menos 1,5 metro.

O transporte dos beneficiários também será feito para preservar ao máximo o distanciamento, com o uso de um ônibus e vans, para não aglomerar o grupo no trajeto até o residencial.

Nesta sexta-feira (16), os contemplados concluem a assinatura dos contratos com a Caixa Econômica Federal.

A inauguração residencial estava previsto para ser inaugurado nesta sexta-feira pelo prefeito David Almeida e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, mas, em razão da internação do presidente, a obra será entregue quando a agenda dele puder incluir sua vinda a Manaus.

Após a vistoria, os mutuários vão poder receber as chaves do empreendimento. Depois dessas etapas atendidas, será agendada a mudança para os imóveis, também respeitando a divisão dos 500 beneficiários.

As famílias foram selecionadas no banco de dados da Prefeitura de Manaus, do cadastro municipal de habitação, inserido no SNCH, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades: famílias residentes em área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; famílias que tenham pessoas com deficiência (PcDs); pessoas idosas na condição de titulares do benefício habitacional; e pessoas com deficiência. Além disso, a renda familiar não pode ultrapassar R$ 1,8 mil.

Financiamento

Os contemplados terão parcelamento do financiamento em 120 meses (dez anos); mensalidades fixas, entre R$ 80 a R$ 270, dependendo da renda familiar (até R$ 1,8 mil, faixa 1); e o imóvel adquirido é usado no contrato como garantia do financiamento. Após a quitação, o imóvel passa para o nome do beneficiário. Os beneficiários da faixa 1 não podem vender, alugar ou ceder o bem.

Os futuros moradores serão isentos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), como medida da gestão David Almeida, por lei municipal.

*Com informações da assessoria

