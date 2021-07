Feirantes reclamam da falta de auxílio da prefeitura de Iranduba

Iranduba - Era para ser um momento de entusiasmo. Na terça-feira (13), com a vazante do rio Negro consolidada, os permissionários da Feira do Cacau Pirêra, em Iranduba, finalmente poderiam voltar aos boxes do mercado público, que havia sido alagado pela cheia histórica de 2021. Entretanto, a falta de apoio do poder público tem adiado os planos de muitos feirantes.

O item ‘’Reestruturar toda a cadeia de Feiras” consta no documentado de Plano de Governo, apresentado pelo então candidato Augusto Ferraz (DEM), na eleição do ano passado. No entanto, após sair vitorioso no pleito, a dura realidade se impõe: diante de uma crise ambiental regional e uma crise econômica global, a atuação do chefe do poder Executivo local tem sido criticada até por seus apoiadores.



Feirantes aguardam uma ação da prefeitura na Feira de Cacau Pirêra | Foto: Ayrton Senna Gazel

Durante visita realizada na terça (13), a equipe de reportagem não encontrou nenhum agente da prefeitura realizando limpezas ou obras de reestruturação no espaço.



Próximo ao Posto de Policiamento Integrado (PPI), Marisa Canto, de 44 anos, continuava vendendo frutas e verduras em uma banca, na feira improvisada em meio à principal via da comunidade, e descartava uma volta imediata ao box do mercado público.

" Por enquanto, vou ter que ficar por aqui, até arranjar dinheiro para fazer reparos no meu ponto lá [na Feira do Cacau Pirêra]. Eu votei nele, disse que ia fazer vários investimentos, mas até agora nada sai do papel " Marisa Canto, de 44 anos, feirante

Alguns trabalhadores estão realizando reformas por conta própria | Foto: Ayrton Senna Gazel

No prédio do mercado, enquanto realizava, por conta própria, reformas estruturais em seu box, o feirante Manoel Silva, de 29 anos, contava que havia cobrado, pessoalmente, assistência do prefeito Augusto Ferraz (DEM), que realizou visita ao local na manhã do mesmo dia.



" Perguntei se ele [Ferraz] ia nos ajudar, porque já sofremos com a falta de movimento por causa da pandemia, aí veio a cheia também. Mesmo com a descida do rio, a enchente deixa um rastro de destruição aqui no mercado. É fiação, tintura, higiene, tudo fica comprometido. Eu, com muito esforço, ainda tô fazendo um reparo ou outro, mas tem gente que só tem para comprar a comida " Manoel Silva, de 29 anos, feirante

Ao Em Tempo , Manoel contou que, durante a rápida visita do prefeito, Augusto Ferraz não se comprometeu em ajudar os trabalhadores do mercado público.

Augusto Ferraz não se comprometeu em ajudar os trabalhadores do mercado público | Foto: Ayrton Senna Gazel

Posição da prefeitura

Em nota, a Prefeitura diz estar trabalhando na elaboração de projetos que contemplam a revitalização do Distrito de Cacau-Pirera, incluindo o setor de Mercados e Feiras, mas não informou datas ou prazos de quando iniciará os serviços de revitalização.

Leia mais