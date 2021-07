Moradores reclamam das ruas do bairro Novo Amanhecer, em Iranduba

Iranduba - A poucos quilômetros da Prefeitura de Iranduba, a inexistência de asfalto na rua Curió, bairro Novo Amanhecer, tem sido alvo de constantes reclamações dos moradores que residem naquela área.

O autônomo Antônio Gonçalves, de 59 anos, que mora há cinco anos no bairro, já não aguenta mais sujar os pés de barro sempre que sai de casa.

" É uma lamaceira danada, você tem que botar sacola no pé para chegar até lá na frente no asfalto, para você tirar a sacola do pé para poder ir trabalhar. Porque se você sair daqui, quando chegar lá na frente você está todo cheio de barro " Antônio Gonçalves, autônomo

Buracos e mato nas vias de Iranduba são críticas constantes dos moradores | Foto: Ayrton Senna Gazel

Gonçalves conta que já procurou as autoridades locais para tentar resolver o problema, mas nada foi feito.



“Já fiz de tudo, levei abaixo-assinado de todos nós moradores desse trecho, já tentei falar com secretário, vereador, e nada acontece. Eu, realmente, não tenho mais esperança, não”, desabafou o morador.

Conforme a servidora pública Fátima Souza, de 43 anos, a água da chuva é um agravante.

" Além de ficar liso, perigoso principalmente para os mais velhos, formam-se várias poças de lamas. Isso piora muito o tráfego na via, que já é horrível " Fátima Souza, de 43 anos, servidora pública

Moradores já buscaram as autoridades locais, mas nada foi feito na região | Foto: Ayrton Senna Gazel

Resposta da prefeitura

A Prefeitura de Iranduba informou que, inicialmente, Novo Amanhecer será um dos três bairros que receberão obras de pavimentação, além do Graça Lopes e Morada do Sol. Segundo o órgão municipal, a reestruturação asfáltica nessas áreas, que será executada em parceria com o Governo do Estado, ocorrerá durante o inverno amazônico.

