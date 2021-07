‘Princesinha do Solimões’: Manacapuru comemora 89 anos de história

Manacapuru - Conhecido como a “Princesinha do Solimões”, o município de Manacapuru fica situado à margem esquerda do rio Solimões, e completa nessa semana, dia 16 de julho, 89 anos. Quarta cidade mais populosa do Amazonas, conforme dados do IBGE (2020), a cidade tem uma longa história de orgulho e transformações, mas moradores ainda aguardam uma gestão que resolva os problemas da região.

Manacapuru começa como uma aldeia dos índios Mura, fundada em 15 de fevereiro de 1786. Elevada à cidade em 16 de julho de 1932, o município é conhecido por suas belezas naturais, movimentos culturais e artísticos, culinária, além de um povo amistoso e acolhedor.

Também conhecido como “Terra da Ciranda”, os habitantes consideram o movimento artístico de grande importância. Todos os anos, no mês de agosto, multidões de turistas chegam à cidade para dançar ciranda com os manacapuruenses.



Turismo e economia

A Princesinha do Solimões é um dos destinos turísticos mais procurados da Região Norte, a cidade possui hotéis de selva, praias, lagos e inúmeros igarapés. Destaca-se: o Balneário Miriti; o lago do Acajatuba; o Balneário Sossego do Vovô; o Lago Manacapuru; a Cirandeira Bela; o Paraíso Dangelo; o Sítio Mundo Azul (o primeiro sítio agroinclusivo do Brasil); e o Ramal do Japonês.

A cidade tem sua economia baseada principalmente no setor primário: agricultura; pecuária; pesca; avicultura; extrativismo; piscicultura e fruticultura, além de atividades industriais, turismo, comércio local e serviços em geral.



Transformações

Com 91 anos, Antônio Venâncio nasceu em Manacapuru e acompanhou as mudanças sofridas na região.

" Eu lembro quando era curumim, isso aqui era tudo mato, uma casa pra outra era muito longe. Metade da cidade era rio, aí, quando começou a vir mais gente pra cá, o rio foi sumindo e virando o centro " Antônio Venâncio, 91 anos, morador de Manacapuru

O morador ainda relembra como foi sua juventude na cidade, mas também os problemas atuais. “A gente se reunia pra dançar quadrilha, dança do café, dança de roda, ai até muito tarde. Era muito calmo e seguro, é isso que me faz falta, o sossego, poder andar por aí sem medo sabe. Isso aqui mudou muito, tem coisa que foi bom, mas a marginalidade aqui é demais”, relata.



Há 50 anos vivendo em Manacapuru, Iolanda Costa, de 63 anos, lembra como era a cidade e as transformações que ela passou.

" Quando eu cheguei do Purus, menininha com 11 anos, fiquei encantada com isso aqui, era uma terra boa de viver, de plantar, dava pra prosperar. Tinha turcos e libaneses, muita casa bonita ali pro centro, o comércio era de variedade. Como o tempo foi passando, tudo foi aumentando e apertando sabe, hoje o que me entristece na cidade é o trânsito " Iolanda Costa, de 63 anos, moradora

Iolanda ainda fala sobre os problemas da cidade por conta da péssima gestão atual.

" São muitas motos, carros, pra lá e pra cá, sem fiscalização, sem lei, sem segurança. Eu sempre digo que quem dirige aqui e sobrevive, dirige em qualquer lugar " Iolanda Costa, de 63 anos, moradora

Sem perspectiva para os jovens

Devido à falta de apoio da prefeitura, os moradores mais jovens de Manacapuru não encontram formas de desenvolverem financeiramente.



" Se conseguir ficar não tem muita oportunidade de emprego, ou vive do comércio, ou vira mototáxi. É desestimulante, porque a gente sabe que aqui tem potencial pra ser um grande centro, mas ainda é inviabilizado " José Augusto, de 27 anos, estudante

O jovem lembra que a atual gestão não diversificou os cursos ou investiu no aprimoramento educacional da população. “Gosto de viver aqui, apesar de tudo é calmo e o custo de vida mais barato. Mas, vejo que não há muita alternativa hoje pro jovem. Quem quer fazer um bom curso e se especializar, tem que sair, porque, mesmo tento faculdades aqui, são sempre os mesmos cursos e o mercado enche”, finalizou.

