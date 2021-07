Prefeitura de Presidente Figueiredo gasta R$ 71 mil com imóvel sem uso

Presidente Figueiredo - Há sete meses no comando do município, a gestão da prefeita Patrícia Lopes (MDB) em Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros da capital) tem gerado insatisfações para a população. Quando era vereadora, Patrícia questionava os gastos da prefeitura com o aluguel de imóveis, mas, agora, também está gastando dinheiro público com espaços que, muitas vezes, não estão sendo nem usados.

Em fevereiro, a prefeitura firmou contrato no valor de R$ 71 mil, com vigência de 11 meses, para alugar um prédio, na rua Itaúba, bairro Morada do Sol, que seria usado como sede da Secretaria de Cultura e Eventos e de outras três secretarias extraordinárias: Articulação Política, Política das Mulheres, Atenção e Integração das Comunidades Rurais e Gestão Participativa, mas o prédio segue vazio.



O contrato com dispensa de licitação foi firmado entre a prefeitura e Jacó de Oliveira Barbosa, e deveria contribuir com a política pública do município, mas tem sido apenas um gasto a mais. A equipe de reportagem esteve no local e conversou com os cidadãos que moram nas casas próximas ao prédio.

Em fevereiro, a prefeitura firmou contrato no valor de R$ 71 mil, com vigência de 11 meses | Foto: Divulgação

Ao Em Tempo , a figueirense Luzia Mota, de 29 anos, confirmou que o espaço não está sendo usado.

" Passo aqui nessa rua e na frente desse prédio quase todos os dias. Cheguei a ver algumas pessoas trabalhando dentro dele, creio que fazendo uma reforma, porém, só isso, o prédio não está sendo realmente usado " Luzia Mota, de 29 anos, moradora

Moradores confirmaram que o imóvel permanece vazio | Foto: Divulgação

Nas redes sociais, os moradores de Presidente Figueiredo questionam os gastos da prefeitura com espaços sem uso.



" Como entender gente? Nosso dinheiro sendo usado aí, enquanto a cidade tá cheia de buracos. Cadê as respostas das autoridades? Não sabemos mais o que esperar dessa gestão… lamentável” " , desabafou uma internauta

Outro prédio



Prédio alugado pela prefeitura seria a sede da Secretaria de Saúde | Foto: Divulgação

Conforme denúncias, o prédio na rua Itaúba não seria o único alugado pela prefeitura e sem uso. Outro espaço também no bairro Morada do Sol, na rua Copaíba, estaria sendo alugado pela prefeitura. Ele seria a sede da Secretaria de Saúde.

A equipe de reportagem esteve na região e constatou que as paredes estão pintadas com as cores da atual gestão. De acordo com moradores, o prédio foi pintado por funcionários da prefeitura.



" Rapaz, quando eu vi pintando, já sabia que seria para prefeitura, pois lembro que esse prédio era de alguém da prefeitura, automaticamente pensei nisso. Espero que ele seja utilizado logo, porque a gente tá perdendo dinheiro com o prédio já pago e não funcionando " James Santos, de 41 anos, morador

O Em Tempo não encontrou o contrato de locação desse espaço no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.



Posição

A equipe de reportagem buscou esclarecimentos da Prefeitura de Presidente Figueiredo, mas não obteve respostas até o fechamento desta edição.

