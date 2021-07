Vídeo: Influenciador recebe vacina contra Covid vestido de cobra no AM

Klinger fez sucesso com a fantasia e o vídeo viralizou | Foto: Reprodução

Manaus - Que o brasileiro é criativo, isso ninguém contesta e até mesmo, em momentos tão importantes como o da vacinação contra a covid-19, alguns contemplados abusam da criatividade e decidem deixar aquele momento marcante.

O influenciador digital Klinger Rodrigues ganhou as redes sociais após ir se vacinar contra a covid-19 vestido de cobra, neste sábado (18), no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

O novo vacinado com a primeira dose foi um sucesso e o vídeo do momento viralizou em todo país.

Klinger estava vestido com uma roupa toda verde escura, uma longa calda, uma cabeça de cobra e salto alto. Natural de Parintins, também segurava duas placas, uma que dizia: “Viva a ciência, viva o SUS”, e nas suas costas uma outra que protestava contra o governo federal: “Fora Bolsonaro”.

Veja o vídeo:

| Autor:

Além de fazer sucesso nas redes sociais, o influenciador ainda chamou atenção no próprio ponto de vacinação. Profissionais da saúde que estavam aplicando as vacinas no local, fizeram fila para tirar foto com a "cobra".





Klinger recebeu elogio nas redes sociais | Foto: Reprodução

Em suas redes sociais, o jovem diz que ficou surpreso com a repercussão do momento da sua vacinação, já que grandes perfis nacionais do Instagram repostaram o vídeo.

Ele conta que não esperava que isso aconteceria, e que não está dando conta de tantas mensagens que anda recebendo, e ainda fez um pedido para as pessoas irem tomar vacina.

" Eu não consigo dar conta de tantos comentários. Não pensei que fosse causar ou viralizar tanto assim o vídeo. Não está dando para dar conta. Quem diria que um simples vídeo repercutiria tanto no território nacional, gente do céu. Mas só lembrando a todos aí, vão se vacinar, diga sim a vacina. Viva o Sus. Viva a ciência. " Klinger Rodrigues, Influenciador digital

O influenciador costuma fazer vídeos de humor e até mesmo já exaltou a cultura da sua cidade natal Parintins, se vestindo de cunhã-poranga.

Leia mais:

Amazonense vence quadro "Famosos da Internet'' no Programa da Eliana

'Miss Ponty 2021': concurso é realizado em área alagada de Manacapuru