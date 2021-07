Vídeo: jovens saem para brincar e acham corpo em igarapé de Iranduba

Agora, a polícia trabalha na identificação e causa da morte do homem | Foto: Divulgação

Iranduba – O corpo de um homem, que até o momento não foi identificado, foi encontrado na tarde desta segunda–feira (19), boiando em um igarapé, próximo a um hospital, no município de Iranduba (distante 20 quilômetros de Manaus).

Dois garotos que brincavam de soltar pipa, brincadeira comum na região, correram em direção ao local, dentro de uma área de mata, na busca por um dos papagaios.

Eles se depararam com o corpo coberto de lama. Após a notícia se espalhar, o encontro de cadáver assustou nos moradores, que imediatamente acionaram a Polícia Militar do município.

Agora, os policiais trabalham na identificação e causa da morte do homem.

Em Parintins, também no interior do Amazonas, o corpo de um homem, também não identificado foi encontrado na manhã deste domingo (18) pela população.

A vítima é um homem de 39 anos e foi encontrado na Rua Fortaleza no bairro Palmares, zona Sudoeste da cidade Tupinambarana.

Os policiais informaram que a vítima apresentava sinais de luta corporal e o corpo estava no chão coberto de sangue. O caso foi registrado e a Polícia Civil deu início as investigações.

Deixado dentro de geladeira

Uma cena chocou os moradores da zona Leste de Manaus no mês de junho. Um corpo do sexo masculino com sinais de tortura dentro de uma geladeira deteriorada surpreendeu moradores de uma área de rip-rap na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves.

Um catador de sucatas viu parte da geladeira no igarapé e ao abrir a tampa encontrou o corpo do homem. Ele estava com mãos e pés amarrados e um pano enrolado no pescoço. A vítima vestia uma bermuda preta.



