Pick-up fica destruída ao colidir violentamente com caçamba em Manaus

MANAUS - Um acidente envolvendo uma caçamba e uma pick-up deixou o trânsito congestionado, na manhã desta terça-feira (20), na avenida Constantino Nery, nas proximidades da Arena da Amazônia, Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme informações de testemunhas, a pick-up bateu na lateral da caçamba e ficou destruída. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A colisão aconteceu precisamente no cruzamento da Constantino Nery com a Lóris Cordovil.

Devido a colisão, o trânsito na avenida ficou congestionado nas primeiras horas da manhã por conta do horário de pico. A Polícia Militar e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para a ocorrência.

Pedestre morre atropelado por mototaxista

Vários acidentes têm sido registrados nos últimos dias na cidade, infelizmente, alguns com vítimas fatais. Como é o caso do encarregado do setor de hortifruti de uma rede de supermercados da cidade, Waldenor Seixas, de 34 anos , que estava a caminho do trabalho quando foi atropelado nas proximidades de uma faixa de pedestres, na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, e morreu. O acidente aconteceu no dia 15 deste mês.

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu por volta das 6h20, quando Waldenor estava atravessando e foi atingido por um mototaxista, que trafegava em alta velocidade transportando um passageiro.

Os três ficaram feridos. No entanto, Waldenor acabou batendo a cabeça e com o forte impacto morreu ainda no local do acidente. O condutor da motocicleta e o passageiro foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para uma unidade hospitalar.

