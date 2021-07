Manaus tem novo mutirão para vacinar pessoas acima de 18 anos; confira

| Foto: Divulgação

MANAUS - Manaus terá mais um mutirão de vacinação contra Covid-19-. Desta vez pessoas acima de 18 anos são os alvos da ação , que acontece nesta quarta-feira (21) e quinta-feira ( 22), de 9h até meia-noite. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, na noite de segunda-feira (19).

Um dos pontos do mutirão será o Sambódromo, Vasco Vasques e Arena da Amazônia, além de outros postos da Prefeitura de Manaus espalhados pela cidade.

"Estamos trabalhando para ser a primeira capital brasileira a vacinar toda a população acima de 18 anos com a primeira dose ou com a dose única. Meus amigos, a vacinação é importante pois é a arma mais poderosa que temos contra a Covid-19", afirmou Wilson Lima em vídeo.

Veja o vídeo do governador

| Autor: Divulgação

Mais doses

Na sexta-feira (16), uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chegou em Manaus. O carregamento, referente a 47ª Pauta de Distribuição, conta com 63.250 doses do imunizante AstraZeneca, fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Durante o fim de semana foram realizados mutirões de vacinação nos municípios de Manaquiri, Careiro Castanho e Careiro da Várzea, têm como meta vacinar, ao todo, 2.500 pessoas.

Os mutirões ocorreram simultaneamente, das 8h às 17h, nos três municípios. Com as ações, chegou a 14 o número de edições da campanha Vacina Amazonas, realizadas em parceria com as prefeituras municipais.

Outros mutirões

Em 11 edições do mutirão – duas delas realizadas em Manaus –, mais de 231.553 pessoas já receberam a primeira dose. A primeira edição do mutirão da campanha Vacina Amazonas imunizou 141 mil pessoas na capital, nos dias 11 e 12 de junho.

Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, imunizando mais de 5 mil pessoas.

No quinto mutirão, realizado na capital durante 24 horas, nos dias 29 e 30 de junho, 58.534 doses foram aplicadas. O sexto mutirão foi realizado no dia 3 de julho em Rio Preto da Eva, com 3.159 doses aplicadas.

Os últimos mutirões da campanha Vacina Amazonas foram realizados no dia 10 de julho, simultaneamente, nas cidades de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, com alcance de 15.660 pessoas vacinadas.

Leia mais:

Mutirão de vacinação ocorre neste sábado em várias cidades do Amazonas

Vacina Amazonas: mutirões têm horário ampliado para vacinar população