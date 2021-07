Mesmo com receio, manauaras não desistem de consumir Tucumã

Comer ou não? Eis a questão! | Foto: Divulgação

Manaus - Não existem dúvidas de que o Tucumã é um dos alimentos mais consumidos no Amazonas. O fruto ganhou tanto o gosto popular que é o cardápio perfeito para combinações como o famoso ‘X-Caboquinho’, sanduíche regional que contém pão, ovo, tucumã, banana e queijo. Na tapioca, bem quentinha, ele vai muito bem, além do pão e uma série de outras combinações de dar água na boca.

No entanto, quem vive das vendas do fruto, em Manaus, tem percebido uma leve queda nas vendas, desde que a notícia sobre o recente surto de diarreia, vômitos e febre, ocorreu, na última semana, em Manacapuru (distante 68 quilômetros da capital).

“Parece que as pessoas ficaram com medo de comer e passar mal aqui também. Mas eu garanto que continuo fazendo minhas vendas, sei da procedência do meu produto e, até o momento, ninguém sofreu nada”, disse o feirante Antônio Maria Faro, de 60 anos, que trabalha na Manaus Moderna.

Outro que amargou o leve declínio nas vendas foi o também feirante Caio da Silva, 32. “Quebrou um pouco a comercialização e ficamos tristes com isso. Acreditamos que é uma situação isolada. Isso não reflete que as pessoas vão passar mal ao comer Tucumã, em Manaus. Fosse por isso, os clientes para quem eu vendi nos últimos dias teriam comunicado algum mal-estar”, disse.

Os apreciadores

Mesmo com o medo por parte da população, a maioria dos entrevistados garantiu não deixar de comer Tucumã. É o caso da dona de casa Mariane Praia, 27, que afirmou jamais deixar de consumir o fruto.

“Nunca, nem se eu viver por cem anos deixarei de comer o Tucumã. Uma das coisas mais gostosas que temos na nossa terra. Foi muito ruim o que aconteceu em Manacapuru, mas acredito que as autoridades irão achar a origem do problema, tratar e tudo ficará bem”, pontuou a manauara.

“Precisam investigar para saber se não colocaram nenhum produto químico, para o amadurecimento precoce da fruta”, disse o feirante Francisco Moura, 40, que não vende Tucumã, mas garante não viver sem.

Francisco Bentes, 45, carreteiro na feira, garante que a coisa que mais tem comido é o fruto. “Com certeza! Venham comer seu Tucumã com segurança. É regional, é do nosso Amazonas, é o nosso ‘X-Caboquinho’. Não vou parar de comer Tucumã”, afirmou.

Relembre o caso

Pelo menos 44 pessoas foram internadas devido a um surto Doença Transmitida por Alimento (DTA), na comunidade Irapajé, na zona rural de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus), com sintomas de vômito, diarreia e dor abdominal.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) segue com a investigação do caso e uma das suspeitas é de que o surto tenha sido causado pela ingestão de Tucumã.

Amostras do fruto foram coletadas e enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen/FVS – RCP) para análise.

Por precaução, a Prefeitura de Manacapuru recomendou que a população evite consumir o fruto no município, até que o caso seja elucidado. O prazo para a emissão do laudo do exame é de 15 dias.

