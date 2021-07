Carro perde controle, invade casa e deixa morador ferido em Manaus

| Foto: Brayan Riker

MANAUS - Uma caminhonete invadiu uma casa na rua Gaudêncio Ramos, no bairro São Francisco, na Zona Sul da Manaus, na noite de terça-feira (20). O dono da casa ficou ferido e foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM).

Testemunhas relataram que o motorista da caminhonete, modelo Chevrolet S10, de cor verde, perdeu o controle ao descer uma ladeira e atingiu a casa. O estrondo assustou moradores da área, que rapidamente se aproximaram do lugar para saber o que havia acontecido.

Parte do muro da residência caiu em cima de um dos moradores, identificado como Everaldo, de 46 anos. Na casa havia mais pessoas da mesma família e uma criança.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a uma unidade hospitalar. A causa do acidente deve ser definida após perícia.

Trânsito intenso

Moradores da rua relataram à equipe de reportagem que esse não é o primeiro acidente que aconteceu no local. Segundo eles, o trânsito na área é intenso.

"Não aguentamos mais. Os motoristas não têm respeito. Já fizemos vários ofícios pedindo que alguma providência seja tomada, desde a última gestão municipal, mas nada. Esse não é o primeiro acidente que ocorre. Já foram mais de três e ninguém vem tomar uma providência nessa rua. Fora que muitos motoristas descem a rua em alta velocidade, sem nenhum respeito com os moradores", afirmou um morador, que não quis ser identificado.

