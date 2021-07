Em Iranduba, comunitários denunciam abandono das vias públicas

A comunidade necessita urgentemente da presença do poder público | Foto: César Gomes

Iranduba - Moradores da Comunidade São José Operário II, localizada no km 08, na estrada Manoel Urbano, no ramal do Lago do Janaurari, do município de Iranduba (a 29 quilômetros de Manaus) reclamam da manutenção das vias do local. Por toda a comunidade, é enorme o número de buracos nas vias, dificultando os veículos trafegarem. Carros de grande porte são os que mais tem dificuldade de acesso à região para atender os moradores.

“Estou, simplesmente, farta! Quero que olhem para o Janauari. Na hora de pedir nossos votos vieram aqui. Era sorriso para cá, para lá. E, agora? Não temos mais valor nenhum? Ficamos uns esquecidos, como sempre? ”, disse a estudante Jaiane Freitas, de 18 anos, que cresceu na comunidade.

A estudante diz que os idosos e crianças são os que mais sofrem com o acesso ao local.

" Noutro dia, teve uma senhora que quase leva uma queda, andando nesse barro horrível. Aqui é buraco e barro, buraco e barro, buraco e barro. Tem uma escola da Prefeitura aqui que as crianças do ramal padecem para chegar, de tanta buraqueira e veículos emperrando. As que vem a pé, em dias de chuva, ficam sujas de lama " Jaiane Freitas, de 18 anos, moradora

Outro que está revoltado com a situação é Frank Marinho, de 18 anos, autônomo, que pede socorro para a infraestrutura da São José Operário II.

" A gente sofre, aqui! Até quando vamos viver neste desrespeito. Precisamos que algo seja feito para acabar com essa quantidade de buracos. Os moradores precisam de uma resposta " , Frank Marinho, de 18 anos

Fachada da escola precisa de manutenção

Segundo os moradores, a Escola Municipal Independência, que fica na comunidade, está com a fachada precisando de pintura e a via principal, que dá acesso à unidade de ensino, precisa ser asfaltada.

" Essa escola é muito importante para nossas crianças. Ver a frente dela desse jeito, precisando de uma pintura melhor na frente. Vendo muitos dos alunos sofrendo a pé e precisando asfaltar a rua principal daqui, dói no coração da gente. E quando os carros emperram, aí. Não sobem essa ladeira. É um inferno de buracos " morador de 40 anos, que não quis ser identificado

O que a Prefeitura de Iranduba diz

O Em Tempo entrou em contato com a Prefeitura de Iranduba. Conforme a assessoria, já existe um projeto para atender aos moradores da comunidade de São José Operário II, bem como as comunidades próximas do ramal do Janauari.

Acompanhe pedido dos moradores:

