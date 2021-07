Apostando em truques de economia, Em Tempo lança o "Economês"

Manaus - A economia brasileira está instável e há muito tempo é uma preocupação constante para a população. Com a pandemia, a situação se agravou e teve um aumento em diversos produtos, como na gasolina, no gás, energia elétrica, supermercado e muitas outras áreas que afetam diretamente o dia a dia dos brasileiros. A dura realidade acende uma alerta para a população, que tem que começar a encontrar formas de economizar para sobreviver ao mês.



Pensando nessa cenário, o PORTAL EM TEMPO lançou na segunda-feira (26), o "Economês", nova série de vídeos com dicas de economia que se propõe a ser um manual dinâmico para empreendedores, trabalhadores comuns e jovens que estão aprendendo sobre finanças.

A nova aposta do EM TEMPO será lançada todas as segundas-feiras, às 18h, com vídeos que prometem facilitar a vida da população manauara. Os assuntos são para ajudar a população se programar durante o mês e economizar em alguns momentos do dia a dia, com dicas simples e dinâmicas, ou para quem ter uma renda extra para ajudar nas contas de casa.

O assunto economia, por muitas vezes, é considerado um bicho de sete cabeças pela dificuldade de se entender alguns dialetos. No entanto, a apresentadora do "Economês", Vanessa Lemes, conta que a série é justamente para ser de fácil entendimento e que vai vir como uma ajuda para população, com dicas simples que podem ser seguidas sem dificuldades.

A apresentadora, que gosta de escrever e falar sobre economia, revela que a ideia nasceu justamente da necessidade da população de compreender o segmento diante desse momento tão difícil de crise econômica, para saber como gastar e quando gastar seu dinheiro de forma correta.

" Enquanto escrevia para economia, me deparei com alguns termos que mudavam totalmente a vida da população, mas que as pessoas não faziam essa ligação. Então, pensei: por que não criar vídeos com uma linguagem simples, de fácil entendimento para ajudar as pessoas? Foi assim que surgiu a ideia. Como não sou uma pessoa formal, gravei o piloto da mesma forma que converso com amigos sobre qualquer assunto. " Vanessa Lemes, Apresentadora do Economês

A diretora da redação, Glaucia Chair, acredita que a economia está em todo lugar e que por esse motivo, existe a necessidade do EM TEMPO abrir um espaço especial para abordar o assunto, ainda mais em um momento tão delicado quanto o de crise.

"A economia está presente em todos os setores. Os meios de comunicação têm o dever de auxiliar à população com informações sobre direitos do consumidor, dicas para economizar em tempos de crise e até mesmo sobre emprego e renda", expõe Chair.

Glaucia ainda acredita que o programa vai fazer um papel de trabalho social, e também vai aproximar o público, que já acompanha as redes sociais do Portal Em Tempo, justamente por trazer um estilo despojado e de fácil compreensão.

" A WebTv em Tempo lança o novo programa não só como um trabalho social, mas também como forma de se aproximar mais do seu público, traduzindo o 'economês' para uma linguagem clara e objetiva. " Glaucia Chair, Diretora de redação

Próximos episódios

Após a tarifa da energia elétrica aumentar 52% no início de julho, o primeiro episódio será dedicado ao ar-condicionado, esse eletrodoméstico que é tão necessário no Amazonas, mas que é um dos principais responsáveis pela conta de luz chegar a valores exorbitantes.

Assista abaixo:

Autor: Portal Em Tempo

Os próximos episódios prometem abordar como a população pode ter uma renda extra; apresentando empreendedores de sucesso que passam suas principais dicas; como fazer investimentos e também recomendações básicas de economia doméstica que podem mudar o estilo de vida da população.

A série de vídeos estará disponível nas redes sociais do Portal Em Tempo.

