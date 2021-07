Fogo destrói produtos de mercadinho durante incêndio na Glória

| Foto: Suyanne Lima

MANAUS - Um incêndio destruiu um mercadinho no bairro da Glória, na zona Oeste de Manaus, no início da manhã desta quinta-feira (29). Apesar do extenso fogo, não chegou a atingir as outras casas e não houve feridos. O Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou as chamas.

O mercadinho, que fica em uma esquina, teve todo o estoque consumido pelo fogo. Ainda não se sabe a causa das chamas, além de não ter ninguém no local no momento do incidente. O Corpo de Bombeiros vai investigar o motivo do incêndio.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

Incêndio termina em tragédia

Uma tragédia chocou os moradores de um beco na rua Raquel, bairro Petrópolis, zona Sul da capital, na manhã de domingo (25). Uma mulher morreu carbonizada dentro de uma residência de madeira. Reconhecida como Marceline Laodicéia Ninfa de Souza Mathias, de 25 anos, a moça bebia com amigos nas proximidades da residência antes do incêndio.

Ainda de acordo com moradores da área, a habitação começou a pegar fogo na madrugada, mas o Corpo de Bombeiros só foi acionado por volta de 7h.

| Foto: Suyanne Lima

Outro incêndio na zona Oeste

Na semana passada, no dia 21 de julho, um incêndio em um ferro velho quase terminou em tragédia. O incidente aconteceu na rua 8, no Lírio do Vale 2, na Zona Oeste de Manaus, próximo a garagem de ônibus Via Verde e assustou a vizinhança com a possibilidade de se tornar algo maior e atingir outras casas. O CBMAM foi acionado e atendeu a ocorrência, controlando o fogo.

Leia mais:

Incêndio atinge gerador em usina de energia no Amazonas

Mulher com deficiência mental ateia fogo na própria casa em Manaus