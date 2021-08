Vídeo: adolescente pega carro do avô e atropela 3 crianças em Manaus

Câmeras flagraram o acidente | Autor: Divulgação

Manaus (AM) - O que seria uma divertida noite de brincadeiras, terminou em tragédia para três crianças. Câmeras de segurança registraram o momento que um carro, conduzido por um adolescente de 15 anos, sem controle, derruba o portão de uma garagem e atropela as vítimas - de 8, 9 e 11 anos - que estavam correndo na rua Louro Tachi, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O caso aconteceu por volta das 18h20 do dia 23 de julho, mas somente neste sábado (31), o vídeo do momento do acidente foi divulgado.

De acordo com a tia de uma das vítimas, Luciana Rodrigues, um garoto de 15 anos pegou o carro do avô escondido, modelo EcoSport, cor vermelha, e, em manobra de marcha ré, derrubou o portão da garagem e saiu descontrolado pela via até atropelar as crianças, que passavam no momento exato do acidente, como mostra o vídeo. Por muito pouco um motociclista também não foi vítima.

Veja:

O portão caiu sobre um menino de 8 anos, sobrinho de Luciana. Além disso, ela contou ao portal EM TEMPO , que o veículo ainda passou por cima da criança. A outra vítima do acidente foi uma menina de 9 anos, que ficou prensada entre o carro e um muro. A outro menino, de 11 anos, também foi atingido pelo automóvel, mas conseguiu sair andando e teve apenas cortes superficiais na perna.

O sobrinho de Luciana foi levado até o Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste/Joãozinho, onde foi constatado que teve um traumatismo craniano e um corte profundo na cabeça, levando 23 pontos. Além disso, ainda teve lesões por todo o corpo. Ele teve alta na manhã deste sábado (31).

A menina de 9 anos também ficou internada. Ela quebrou o braço e machucou gravemente a perna. Ela já está em casa, mas está tendo que usar fraldas e sofre dificuldades para andar.

Luciana levou o sobrinho até o hospital e presenciou o desespero da família ela descreve o momento como assustador. "Realmente foi um grande susto ver meu sobrinho daquela maneira, porque o corte na cabeça dele era muito feio e estava muito grande. Graças a Deus ele já está bem. É um grande alívio saber que todos eles já estão em casa e que não teve nenhuma vítima fatal", disse.

O avô do adolescente de 15 anos está dando assistência para as crianças vítimas do acidente. De acordo com informações, o adolescente que causou o acidente não está mais morando no local, por medo de represália

