Dois grandes incêndios são registrados neste domingo, em Manaus

MANAUS - Dois incêndios de grandes proporções foram registrados na tarde deste domingo (1º), na Zona Oeste de Manaus. O primeiro foi na rua Primeiro de Maio, na Compensa. O segundo na rua São Domingos, no bairro São Jorge. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) esteve nos locais para controlar as chamas.

O incêndio na Compensa começou por volta das 16h. De acordo com o tenente Ronildo, do CBMAM, havia seis pessoas na casa e o fogo aconteceu em um dos quartos, devido a um curto-circuito. A família ficou desesperada, mas conseguiu sair a tempo da residência, havendo somente perdas materiais. Foram usados mais de 6 mil litros de água para controlar as chamas.

Não muito longe dali, às 16h30, uma casa de madeira de dois andares, na rua São Domingos, pegou fogo por conta de um sofá que estava ao lado de uma churrasqueira. Não havia ninguém na casa no momento do acidente, mas a dimensão do fogo assustou os moradores da região.

A mesma equipe, que estava atendendo o incêndio na Compensa, se deslocou ao São Jorge para apagar o fogo que durou 15 minutos, segundo os moradores.

“Estávamos atendendo a ocorrência na Compensa, quando fomos acionados para esse outro incêndio e a mesma equipe se deslocou para o local. Vamos conter as chamas aqui na ocorrência do São Jorge e depois retornaremos para a primeira”.

A casa de madeira é de dois irmãos - um homem e uma mulher - que alugavam os quartos da parte de cima do imóvel, o local que foi mais atingido pelo incêndio.

A dona do imóvel não estava no local na hora, mas mora na mesma rua e quando soube que o imóvel estava em chamas, passou mal e desmaiou. Ela contou para a reportagem do Portal Em Tempo que o irmão ainda não sabia do incêndio e que só vai contar a ele quando retornasse de uma viagem do interior do Amazonas.

