Vídeo: Casa pega fogo e família perde tudo no bairro Petrópolis

As chamas foram controladas pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) | Foto: Suyanne Lima

MANAUS (AM) - Bastou alguns minutos para que as chamas tomassem conta de todo o lar da dona de casa Gisele Cordeiro, de 41 anos. O imóvel da família, situado no beco Fragata, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, pegou fogo no final da tarde desta quinta-feira (5).



Conforme a proprietária do local, a família havia acabado de sair da casa para comprar lanche quando foi informada pelos vizinhos que uma das casas no beco havia pegado fogo.

"Nós voltamos na mesma hora para casa, mas o fogo já havia tomado conta de tudo. Os vizinhos ainda tentaram ajudar, mas não havia água nas torneiras. Nós perdemos tudo, não foi possível salvar nada. Estamos apenas com a roupa do corpo. Morava aqui com meu esposo e minhas duas filhas, de 3 e 9 anos de idade", contou a dona de casa.

Não houveram feridos durante o incêndio | Foto: Divulgação

Conforme o chefe de divisão da Defesa Civil, José Mendes, a família será cadastrada e encaminhada para receber assistência social. Eles devem ser beneficiados com o auxílio aluguel imediato.



As chamas foram controladas pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), que atuaram na ocorrência.

A família perdeu tudo | Foto: Divulgação

Quem tiver interesse em ajudar a família com doações de roupas ou móveis, pode entrar em contato com a dona do imóvel por meio do número: (92) 98801-1785.

Momento do incêndio | Autor: Reprodução

Não houveram feridos durante o incêndio e a causa do sinistro será identificada após perícia.

