Vídeo: incêndio destrói cômodo de casa na Praça 14, em Manaus

No momento do início das chamas não havia ninguém no imóvel | Foto: Cesar Gomes

Manaus - Um incêndio em residência no beco Visconde, na rua Visconde de Porto Alegre, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus, deixou um cômodo do imóvel totalmente destruído. O incêndio aconteceu na manhã desta sexta-feira (6), por volta das 9h.

Conforme o sargento Pardo, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o fogo começou no quarto do piso superior da casa e ficou confinado no quarto.

" Foram utilizados pelo menos 500 litros de água no combate das chamas e a causa pode ter sido um curto-circuito na fiação elétrica do ar-condicionado. Conseguimos chegar a tempo e impedimos que o fogo se alastrasse pelo imóvel " Pardo, sargento

No momento do início das chamas não havia ninguém no imóvel, pois o proprietário havia acabado de sair do local. Instantes depois, ao ver a fumaça, o morador retornou e já se deparou com o incêndio.

" Foi um susto muito grande. Eu havia acabado de sair de casa quando vi a fumaça alta. No piso superior da casa mora o meu filho com a família dele. Perdemos televisão, ar-condicionado, cama e geladeira. Os bombeiros acreditam que tenha sido um problema na fiação. Ainda bem que eu só foram danos materiais " Francisco Teixeira de Carvalho, de 69 anos, aposentado e proprietário da casa

Os bombeiros controlaram as chamas e no local ficou o rastro de destruição. O teto ficou aberto devido a uma explosão.

As causas do incêndio serão definidas após perícia | Foto: Suyanne Lima

As causas do incêndio serão definidas após perícia. Uma Auto-Bomba Tanque foi deslocada à ocorrência com os militares.

Veja a transmissão do incêndio:

Incêndio atinge cômodo de residência na Praça 14 | Autor: Portal Em Tempo





Casa destruída

Em menos de 24 horas, outra residência foi prejudicada por conta de um incêndio . Bastou alguns minutos para que as chamas tomassem conta de todo o lar da dona de casa Gisele Cordeiro, de 41 anos. O imóvel da família, situado no beco Fragata, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, pegou fogo no final da tarde desta quinta-feira (5).

Conforme a proprietária do local, a família havia acabado de sair da casa para comprar lanche quando foi informada pelos vizinhos que uma das casas no beco havia pegado fogo.

"Nós voltamos na mesma hora para casa, mas o fogo já havia tomado conta de tudo. Os vizinhos ainda tentaram ajudar, mas não havia água nas torneiras. Nós perdemos tudo, não foi possível salvar nada. Estamos apenas com a roupa do corpo. Morava aqui com meu esposo e minhas duas filhas, de 3 e 9 anos de idade", contou a dona de casa.

Leia mais:

Dois grandes incêndios são registrados neste domingo em Manaus